Las canciones de Queen son verdaderos himnos del rock internacional y el legado de la música de Freddie Mercury traspasa fronteras y estilos. En esta ocasión, una app desarrollada por Google y Youtube con Inteligencia Artificial permite ponerte a prueba e intentar cantar como "La Reina" por un instante.

"Bohemian Rhapsody" se considera una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, por lo que no es de extrañar que el video musical haya alcanzado más mil millones de visitas en YouTube. Durante décadas, los fanáticos cantan la letra de la icónica canción... Pero ¿cuántos realmente pueden cantarla como Freddie? Para averiguarlo, Google Creative Lab y Google Research, en colaboración con Queen, Universal Music Group y Hollywood Records, crearon un experimento de inteligencia artificial llamado FreddieMeter.

La app fue publicada en apoyo de Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica fundada por Brian May, Roger Taylor y Jim Beach para crear conciencia y recaudar fondos para la lucha contra el VIH-Sida.

FreddieMeter fue desarrollado para permitir que los fanáticos de todo el mundo determinen en qué medida su canto coincide con la voz del legendario líder de Queen.

El programa web muestra a los usuarios qué tan estrechamente coincide su voz con el legendario rango vocal de Freddie Mercury al analiza el tono, el timbre y la melodía del cantante para asignarles una puntuación de 0 a 100.

Fans de Queen, imitadores y cualquiera que disfrute de un poco de karaoke y esté listo para dar un paso a la altura del desafío puede elegir entre una de las cuatro canciones: "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" o "We Are the Champions".

En cuanto a la privacidad de los datos, los programadores de la aplicación remarcan que el audio "no se carga en ningún servidor para ser analizado, por lo que todas las voces permanecen totalmente privadas a menos que el usuario las comparta en sus redes sociales".

Para participar en el #FreddieChallenge hay que ingresar en:

https://freddiemeter.withyoutube.com/