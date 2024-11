The New Yorker apoyó a Harris y advirtió que Trump "volverá con un espíritu de venganza"

En medio de un clima incierto previo a las elecciones en Estados Unidos, The New Yorker ofreció una reflexión sobre la figura de Donald Trump y su impacto en la democracia estadounidense. En su tradicional editorial electoral, la reconocida revista respaldó a Kamala Harris como la mejor opción frente al republicano, a quien considera un "enemigo de la democracia liberal".

Con el telón de fondo de una polarización política creciente, el artículo titulado "Kamala Harris para presidente" subraya cómo un segundo mandato de Trump no solo representaría un retroceso en políticas progresistas, sino también un peligro inminente para las instituciones democráticas del país.

"Hay motivos para pensar que Trump II sería mucho peor que Trump I. Trump, dos veces enjuiciado, declarado responsable de abusos sexuales, condenado por treinta y cuatro delitos graves y enfrentado a muchos más cargos estatales y federales, regresaría a la Casa Blanca con espíritu de venganza", destaca el artículo de opinión.

Al igual que otros medios que se pronunciaron respecto a los candidatos a la presidencia, la narrativa de The New Yorker no se limita a una crítica al expresidente, sino que establece un marco que pone en duda la viabilidad de la democracia bajo su liderazgo. Con un repaso de su paso por el Gobierno y su estrepitosa salida -marcada por denuncias de fraude infundadas y el asalto al Capitolio de sus seguidores- su regreso al poder podría llevar a un "agente del caos" nuevamente al centro del gobierno.

"Inmediatamente se pondría a traicionar su juramento de 'preservar, proteger y defender' la Constitución y a librar una batalla contra la independencia del Departamento de Justicia para preservar, proteger y defenderse a sí mismo. Ha dejado en claro que también usaría los poderes a su disposición para castigar a sus oponentes. Y esta vez no habría asesores que lo frenaran", advierte The New Yorker.

Trump, un "agente del caos" bajo la sombra del asalto al Capitolio

El artículo destaca cómo desde la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando miles de seguidores de Trump intentaron evitar la asunción de Joe Biden, el país vive un clima incierto en línea con la necesidad de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

En ese contexto, la "amenaza" que representa Trump no se limita a su estilo personalista y a sus tácticas para "polarizar", sino que directamente representa un riesgo mayor tanto a nivel interno como externo. En palabras del editorial, "Trump es un enemigo de la democracia liberal y una amenaza para la posición moral de Estados Unidos en el mundo".

"Trump es una presencia amenazante en la vida estadounidense, y la mayoría de sus antiguos colaboradores lo saben. De sus cuarenta y dos ex secretarios de gabinete, sólo la mitad lo han respaldado".

Este tipo de caracterización, en tanto, plantea interrogantes sobre el futuro de la gobernanza en Estados Unidos, especialmente si se considera que el expresidente utilizó tácticas que "desafían" las normas democráticas establecidas, incluidos ataques a la libertad de prensa, a la independencia judicial y contra sus rivales políticos.

El artículo del medio neoyorquino, publicado originalmente en la edición impresa del 7 de octubre, también resalta cómo Trump utiliza la desinformación como herramienta política, alimentando un clima de desconfianza hacia las instituciones electorales pero también hacia la prensa.

La advertencia, indican, es clara: si Trump pierde las elecciones podría volver a desconocer el resultado electoral, sino una repetición del caos que caracterizó su salida del poder en 2021. Con campañas de negación del voto ya en marcha, especialmente en estados clave como Georgia y Pensilvania, el espectro de una prolongada disputa electoral ensombrece el proceso democrático.

Harris, una opción frente a la desconfianza y polarización

El editorial de The New Yorker establece un panorama en el que la polarización política no es solo un desafío, sino una crisis que amenaza el tejido mismo de la sociedad estadounidense. La mención de que "los márgenes en cuatro estados decisivos fueron extremadamente estrechos" en las elecciones anteriores enfatiza cómo la división llegó a ser tan profunda que cada voto puede ser "decisivo".

En este contexto, la figura de Kamala Harris se erige como un símbolo de esperanza y continuidad. A medida que se posiciona como la candidata demócrata, el editorial la describe como "sensata, humana y de espíritu liberal", lo que contrasta marcadamente con la figura de Trump. El extenso artículo repasa asimismo los condimentos de la campaña electoral única en la historia. Desde la caída de Joe Biden, sellada en el primer debate presidencial, hasta la remontada que hizo la vicepresidenta demócrata.

La estrategia de Harris, centrada en políticas que abordan preocupaciones económicas y sociales, busca restaurar el vínculo con los votantes de clase trabajadora y hacer frente a la crisis del aborto y la vivienda, indica el editorial. "Las propuestas de Harris han carecido en ocasiones de detalles, pero abordan con atención las preocupaciones de los estadounidenses de clase trabajadora y de clase media, con especial atención al costo de la vivienda", destaca.

Las diferencias entre Kamala Harris y Donald Trump son evidentes en diversas áreas clave que se discuten en el editorial. En inmigración, el artículo menciona que Harris aboga por una reforma integral y un enfoque más humanitario, mientras que Trump sostiene una postura de mano dura, priorizando el control fronterizo y la construcción de un muro.

En términos económicos, The New Yorker señala que Harris se centra en el apoyo a la clase trabajadora y en inversiones en infraestructura y energía limpia. En contraste, Trump promueve recortes de impuestos y desregulación.

El poder judicial también se presenta como un tema de divergencia: Harris apoya la diversidad y la inclusión en el sistema judicial, mientras que Trump influyó en el nombramiento de jueces de tendencia conservadora. En el ámbito del medio ambiente, el editorial indica que Harris hace hincapié en la lucha contra el cambio climático y la transición a energías renovables, en oposición a las políticas de Trump que favorecen los combustibles fósiles.

Finalmente, en política exterior, una de las áreas clave, el editorial establece las diferencias entre ambos candidatos, considerando algunos de los principales asuntos como la guerra en Medio Oriente, en Ucrania, el ascenso de China y la vigencia de la OTAN. Harris, señala, promueve un "enfoque diplomático y cooperativo", en contraste con la tendencia de Trump hacia un estilo más aislacionista, sumado a su simpatía por líderes como Vladimir Putin.

"Harris, que ha pasado muchas horas en reuniones informativas sobre seguridad nacional, habla el lenguaje del internacionalismo liberal, haciéndose eco de las políticas de Biden, desde Ucrania hasta Oriente Medio. Pero pertenece a una generación diferente a la de Biden. Podemos esperar razonablemente que, mientras mantiene su compromiso con los aliados y alianzas tradicionales, también utilice la influencia estadounidense cuando esos aliados actúen de manera descuidada".

Para The New Yorker, la elección presidencial de 2024 no es solo un referéndum sobre políticas, sino una decisión sobre el futuro de la democracia estadounidense.

"Estados Unidos sencillamente no puede soportar otros cuatro años de Donald Trump. Es un agente del caos, un enemigo de la democracia liberal y una amenaza para la posición moral de Estados Unidos en el mundo. Kamala Harris, que ha demostrado ser sensata, humana y de espíritu liberal, es nuestra elección para la presidencia", concluye The New Yorker.

