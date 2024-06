Tras la advertencia del presidente chileno Gabriel Boric, quien solicitó que se retiren "a la brevedad" los paneles solares de una base militar argentina que cruzaron la frontera por error, el Gobierno de Javier Milei confirmó que iniciará las tareas para retirar la infraestructura puesta dentro del territorio chileno.

Según indicó La Nación, a partir de las 14hs de este lunes una columna de la Armada, bajo supervisión de la empresa Auster que se encargó de la instalación, partirá hacia el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en Tierra del Fuego, para remover los paneles solares que desataron el conflicto.

Gabriel Boric advirtió sobre la base militar argentina con parte en Chile: "Deben retirar los paneles solares o lo vamos a hacer nosotros"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Por la mañana arrancarán los trabajos", confirmaron fuentes gubernamentales al medio mencionado y explicaron que si bien el equipo partió hoy hacia la Patagonia, las tareas deberán realizarse el martes debido a las condiciones del camino y el temprano anochecer.

Fue el 26 de abril cuando la Armada Argentina inauguró el puesto de vigilancia que incluyó la donación de dos módulos habitacionales por parte de Total Energies y de dos paneles solares de Mirgor. Una iniciativa que, según el comodoro Martí Garro, "mejorará las condiciones de habitabilidad, operatividad y sustentabilidad, constituyendo una muestra de trabajo mancomunado entre las instituciones del Estado Nacional y el aporte de las empresas privadas".

"La obra establece un claro ejemplo de sinergia, que se materializa en el trabajo de empresas constructoras y mano de obra especializada afincadas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur", agregó luego respecto a los paneles solares.

Juan Grabois cruzó a Luis Petri por una base en el sur y la guerra en Europa: "Lamebotas es poco"

El problema surgió dado que dos paneles solares se pasan tres metros de la frontera con Chile, lo que provocó que el país vecino le reclamara al embajador argentino, Jorge Faurie, que se retire la infraestructura.

"Hay un alambrado que se entendía que no era exactamente el límite, hubo una equivocación", explicó el diplomático a La Nación y precisó: "La cancillería chilena me informó cuando tuve una reunión ayer por otro tema, y habiendo tomado conocimiento de este reclamo, dijimos que se iba a proceder al retiro. Es un error fáctico".

Finalmente, concluyó: "Los operarios quizás no consultaron indicaciones de coordenadas satelitales, que hubiera sido lo más útil, pero los instalaron tomando como referencia un alambrado".

Reclamo de Gabriel Boric: "Deben retirar los paneles solares o lo vamos a hacer nosotros"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció este lunes sobre el conflicto diplomático que se desató en el sur del país como consecuencia de la instalación de una base militar argentina que se construyó en parte dentro del territorio chileno.

"Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades", expresó en declaraciones a la prensa.

Tras afirmar que recibió una disculpa por parte de la Cancillería argentina, el mandatario chileno manifestó el deseo de Chile de que "esto se resuelva en el más breve plazo posible" y añadió: "Es un principio básico del respeto entre países y por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros".

"Me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, sino lo vamos a hacer nosotros", remarcó el jefe de estado chileno.

Desde Europa, donde participó de la Cumbre por la Paz en Ucrania, Boric aclaró que habló sobre el mencionado incidente diplomático son el presidente Javier Milei, quien, según indicó, le dijo que derivaría el asunto a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

"Con Argentina tenemos una excelente relación entre Estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto", consideró el presidente chileno, quien intentó desdramatizar el asunto, aunque varios miembros del parlamento pidieron la demolición de la infraestructura argentina.

Luego, concluyó: "Hay que respetar las fronteras. Eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio, como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros. Pero con Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto".

AS. / ds