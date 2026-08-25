Trump y la "guerra de los nombres" contra los vecinos: ahora quiere rebautizar a un lago

En medio de una guerra tarifaria con Canadá, Donald Trump, dijo que quiere rebautizar el Lago Ontario como “Lago América”. El comentario llegó después de que el presidente de Estados Unidos anunciara una nueva suba de aranceles a los productos canadienses y profundizara el conflicto con uno de sus principales socios comerciales.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario a primera hora del martes en su red social Truth.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La publicación de Donald Trump recuerda a su decisión de referirse al Golfo de México como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos, una postura que molestó a su vecino del sur. México, sin embargo, continúa utilizando “Golfo de México”, por lo que la disputa por el nombre se convirtió también en un nuevo capítulo de la tensión entre Washington y sus vecinos.

La feroz carrera de Trump para completar el suntuoso salón de baile en la Casa Blanca

En contexto, Estados Unidos y Canadá están enzarzados en una disputa comercial, que se recrudeció este fin de semana con el anuncio de Trump de que Washington impondrá aranceles del 50 % a autos y acero canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales.

En el mismo mensaje, Trump acusó a Ottawa de "explotar" comercialmente a Estados Unidos mediante un déficit comercial que cifró en 60.000 millones de dólares y criticó los gravámenes canadienses a los productos agrícolas estadounidenses. "¡Canadá ya no será tratada como un Estado! No necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros", añadió el presidente.

Esa amenaza afecta especialmente a la provincia de Ontario, donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá y donde están también la capital del país, Ottawa, y Toronto, bordeada por el Lago Ontario, que baña asimismo el estado estadounidense de Nueva York. Tiene una enorme importancia histórica y comercial. Durante siglos fue una vía de transporte, comercio y navegación entre los Grandes Lagos y el Atlántico.

El gran cerrojo de Trump: preparan la revocación de 200.000 visas, la mayor en la historia de Estados Unidos

Como consecuencia, el primer ministro de Canadá Mark Carney anunció medidas de represalia y el gobierno prepara nuevos aranceles contra productos estadounidenses. El jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, pidió el lunes utilizar "todas las herramientas" disponibles contra Washington, incluida la posible restricción de la venta de electricidad y minerales críticos a EE.UU.

El enfrentamiento también se trasladó al terreno personal porque Ford llegó a decirle a Trump que podía “besar su culo” y lo calificó de “dictador” y “tirano”, entre otras cosas. Trump respondió llamándolo “lacayo” del primer ministro canadiense. Así, una disputa que comenzó alrededor de aranceles y comercio terminó convertida también en una guerra de insultos cero diplmáticos.

Cómo es el lago que Trump quiere renombrar

El Lago Ontario es el menor de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, Pertenece a Estados Unidos y a Canadá. La parte norte a la provincia canadiense de Ontario y la sur, donde está la península de Niágara, al estado de Nueva York.

Tiene 19.477 kilómetros cuadrados y las principales ciudades a su alrededor son las canadienses Toronto y Kingston y la estadounidense Rochester

Es el más aguas abajo de los Grandes Lagos y eso produce que la contaminación de todos los demás lagos fluya hacia él. Fue clasificado como el más "estresado" ambientalmente del conjunto.

RM

LT