Trump se sintió ofendido por Trudeau, Johnson y Macron, y se retiró de la cumbre

El presidente estadounidense Donald Trump se sintió ofendido por un video en el que se ve a un grupo de mandatarios mundiales al parecer bromeando sobre él, al punto de anunciar su intención de abandonar la cumbre de la OTAN en Londres sin esperar la conferencia de prensa final.

"Cuando terminen las reuniones de hoy, regresaré a Washington. No vamos a dar una rueda de prensa al final de la OTAN porque hemos hecho tantas en los últimos dos días", tuiteó, aparentemente molesto por las bromas de sus colegas. "Tengan todos un viaje seguro!", les deseó el republicano.

La abrupta cancelación tuvo lugar tras la aparición, en las redes sociales, de un video en el que se ven a varios líderes mundiales aparentemente burlándose del mandatario norteamericano y la conferencia estaba programada a la misma hora en que empezaba la segunda fase de las audiencias de juicio político del Congreso contra él.

En dicho video el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el premier británico, Boris Johnson, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y la princesa Ana de Inglaterra parecen mantener una conversación en la que se burlan de él por la extensión de sus conferencias de prensa.

En las imágenes se puede escuchar a Johnson preguntando al presidente francés, Emmanuel Macron: "Es por eso por lo que llegaste tarde (a la reunión con el resto de miembros de la Alianza)?". Trudeau interviene y le responde que "(Macron) llegó tarde porque su conferencia (junto a Trump) de prensa duró 40 minutos".

El presidente estadounidense, que tuvo una difícil participación en la cumbre, acusó a Trudeau de ser una persona con "dos caras" y de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica. "Creo que es un tipo muy agradable, pero sabes que la verdad es que le llamé la atención por el hecho de que no está pagando el 2% y puedo ver que no está muy contento", agregó Trump durante la rueda de prensa que ofreció tras su reunión con la canciller alemana Angela Merkel.

No es la primera vez que Trump termina una reunión de la OTAN abruptamente, ya que en la del año pasado hizo lo mismo. Tras la segunda jornada de la cumbre, que concluyó con una declaración conjunta para reiterar la unidad de los miembros de la Alianza Atlántica, Trump tenía previsto celebrar otra conferencia de prensa, esta vez en solitario.

Una vez que anunció su intención de retirarse sin brindar la conferencia final, Trump apeló a su cuenta de Twitter para subrayar que "la OTAN ha hecho grandes progresos en los últimos tres años". "Otros países además de los Estados Unidos han acordado pagar 130 mil millones de dólares más por año, y para 2024, ese número será de 400 mil millones de dólares", continuó. "La OTAN será más rica y fuerte que nunca", agregó para luego despedirse con un contundente "Gracias OTAN!"

Problemas para Justin Trudeau

Más tarde, el premier canadiense admitió que él y otros mandatarios europeos fueron tomados por las telecámaras mientras reían durante la recepción en el palacio de Buckingham y hablaban de Donald Trump. "Estaba haciendo referencia al hecho de que tuvo lugar una conferencia de prensa no programada antes de mi encuentro con el presidente Donald Trump, y yo estaba feliz de que iba a tomar parte, pero esto fue ciertamente significativo", explicó Trudeau. El premier dijo no estar preocupado acerca de que este hecho genere un posible impacto en las relaciones Estados Unidos-Canadá.

El líder de la oposición canadiense, Andrew Scheer, acusó el miércoles a Trudeau de "debilitar" a Canadá en el extranjero después de la transmisión del video: "En un momento en que Canadá necesita relaciones más fuertes que nunca, Justin Trudeau continúa debilitando la posición de Canadá en el escenario mundial con poco juicio, falta de profesionalismo y amor por la comedia", expresó Scheer, quien este año perdió las elecciones ante el actual mandatario. "Lo vimos ayer (martes) en la cumbre de la OTAN, abandona a nuestros amigos", agregó el líder conservador.

D.S.