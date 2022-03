Un exobispo de EEUU reconoció que encubrió cientos de abusos en la iglesia durante 25 años

Un exobispo del estado de Nueva York (EEUU) reconoció haber ignorado decenas de abusos sexuales contra niños cometidos por 11 sacerdotes durante 25 años. Su declaración de 680 páginas se hizo pública el pasado viernes por orden de un juez.

Se trata de Howard Hubbard, exobispo en la ciudad de Albany, quien en abril de 2021 testificó bajo juramento durante cuatro días en la Suprema Corte del estado y reconoció que, entre 1977 y 2002, fue informado de abusos sexuales contra menores y no los denunció ante la policía.

"Solo estoy dudando porque sé que traté directamente 11 casos entre 1977 y 2002", dijo Hubbard en las declaraciones. "No estoy seguro de poder brindarlos en orden secuencial porque no tengo ningún archivo como ese frente a mí".

Hubbard, que dirigió la diócesis de la capital del estado de Nueva York entre 1977 y 2014, testificó que la diócesis mantuvo registros que documentaban las denuncias en "archivos secretos", a los que únicamente él y otros altos funcionarios de la iglesia podían acceder.

En sus declaraciones, Hubbard nombró a varios sacerdotes que habían sido acusados ​​por estos abusos y que fueron enviados a recibir tratamiento médico, después de lo cual retomaron su servicio sin que los feligreses fueran informados de lo sucedido.

"No me siento cómodo con la palabra disfrazado, pero no revelamos completamente por qué se eliminó a la persona", reconoció Hubbard.

Uno de los sacerdotes acusados por Hubbar, David Bentley, admitió ante el exobispo que se había involucrado en el comportamiento alegado. Consultado sobre qué hizo después de esta confesión, el exobispo respondió: "Me reuní con él y admitió que había tenido este comportamiento, y lo enviaron a recibir tratamiento".

Hubbard dijo que no estaba "obligado" a reportar abusos sexuales

Cuestionado sobre por qué guardó silencio, Hubbard dijo a la corte que no está "obligado" a reportar abusos sexuales a menores. Esgrimió que, si no denunció estos casos, fue porque no sentía que la ley le exigiera hacerlo, al tiempo que le preocupaba "el escándalo" y "por respeto al sacerdocio".

Hubbar escribió una carta al periódico Times Union en agosto del año pasado, admitiendo que la Iglesia estadounidense, golpeada durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, no había logrado comprender completamente el impacto del abuso en las víctimas.

Hubbard tuvo que enfrentar sus propias demandas por presuntamente abusar sexualmente de menores durante décadas, acusaciones que negó reiteradas veces.

Se retiró oficialmente como obispo en 2014, aunque permaneció en la Diócesis como obispo emérito durante varios años hasta que las acusaciones de su propia conducta sexual inapropiada lo obligaron a renunciar por completo.

"El testimonio del obispo Hubbard revela décadas de decadencia, negación y engaño a costa de tantos niños inocentes y confiados, en sus propias palabras", según una declaración de Jeff Anderson, uno de los abogados de una presunta víctima que buscó que la declaración del exobispo fuera publicada.

"Ahora los feligreses y el público saben con certeza que su antiguo obispo estuvo envuelto activamente en el encubrimiento de abusos", señaló el lunes en un comunicado la organización sin ánimo de lucro Red de Sobrevivientes de víctimas de Abuso por Sacerdotes (SNAP).

La organización confía en que "esta noticia anime a la policía a investigar esta situación y juzgue cualquier crimen que se haya cometido".

"El público verá la culpabilidad de la diócesis al perpetuar la cultura de abuso sexual por parte de sacerdotes, que se permitió que continuara durante décadas", denunció, por su parte, la abogada Cynthia LaFave, que representa a algunos de los demandantes.

