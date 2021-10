Un niño se subió al estrado del Papa en la Audiencia General y Francisco le regaló un solideo

Un niño irrumpió este miércoles en la Audiencia General del Vaticano cuando se acercó al estrado del papa Francisco y trató de quitarle el solideo blanco característico al pontífice. El niño aprovechó para saludar a Bergoglio y el hecho no generó mayores inconvenientes.

"Este niño tuvo la libertad de acercarse y moverse como si estuviera en casa", señaló el Papa luego del curioso momento con el chico con capacidades diferentes. El joven subió los diez escalones que separan al sillón pontificio de los miles de fieles que se congregaron este miércoles en el Aula Pablo Vi del Vaticano y logró saludarlo.

VIDEO: A boy who walked unexpectedly onto the stage to say hello to Pope Francis during the weekly audience at the Vatican won a white papal skullcap to take home https://t.co/Lj4sti2MLF pic.twitter.com/tp8lyVwnne