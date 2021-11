Una camioneta atacó un desfile navideño en Wisconsin: hay 5 muertos y al menos 40 heridos

Una camioneta atropelló a decenas de personas que eran parte de un desfile navideño este domingo 21 de noviembre en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Un video registra el momento en que el conductor pasa por encima de las personas como si no estuvieran allí, las autoridades informaron que cinco personas murieron y 40 se encuentran heridas.

Dan Thompson, jefe de policía de esa ciudad, brindó una conferencia de prensa y confirmó que varias de las víctimas de este accidente fueron niños. Luego, a través de un comunicado oficial confirmaron la cantidad de muertes, pero no sus identidades.

El horroroso momento se vivió a la tarde en Waukesha, 30 kilómetros al oeste de Milwaukee, cuando una camioneta esquiva el control policial y luego arrolla a las personas que estaban desfilando y que, ante la velocidad y sorpresa de la situación, no pudieron correr para refugiarse. Este evento es una actividad tradicional que inaugura las festividades de fin de año.

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody.