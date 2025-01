Una familia argentina-israelí figura entre los rehenes que Hamas podría liberar en un acuerdo con Israel

En medio de las negociaciones entre Israel y Hamas, circuló una lista con los nombres de 34 rehenes que la organización palestina liberaría en una primera fase de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Si bien la lista no fue confirmada oficialmente por ningún bando, información con las identidades de los cautivos fue filtrada a algunos medios.

Entre ellos figuran los hermanos Bibas de origen argentino-israelí, los más chicos de la extensa lista de rehenes arrastrados por Hamas desde el sur de Israel hacia Gaza el 7 de octubre de 2023. Pero también diez mujeres, once ancianos y otros once hombres menores de 50 años. La información, en tanto, fue confirmada por fuentes cercanas a las negociaciones, aunque no se aclaró si todos los rehenes seguían con vida.

La lista de los rehenes que podría liberar Hamas

El grupo islamista no confirmó oficialmente la veracidad de la lista, y el gobierno de Benjamín Netanyahu negó haber recibido dicho documento. Sin embargo, Hamas envió el listado completo al diario saudí Al Sharq, que publicó los 34 nombres y sus edades, según reportó la agencia EFE.

En la lista figuran los miembros de la familia israelí-argentina Bibas, incluidos Shiri Silberman Bibas, de origen argentino, su esposo Yarden Bibas y sus hijos Ariel y Kfir Bibas, quienes fueron secuestrados del kibutz de Nir Oz. En el momento del secuestro, Kfir tenía solo nueve meses y cumplió dos años el 18 de enero en cautiverio, mientras que su hermano Ariel cumplió 5 años.

En noviembre de 2023, la Yihad Islámica informó que Shiri y los niños habían muerto en un ataque israelí, aunque el ejército israelí nunca pudo confirmar dicha información. Sin embargo, los Bibas fueron los únicos menores que no fueron liberados durante una tregua en noviembre de ese año, lo que levantó sospechas.

La familia Bibas.

Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que existía el temor de que Hamas utilizara este acuerdo para entregar los cuerpos de los rehenes fallecidos en lugar de prisioneros vivos. "Israel priorizó la liberación de cautivos vivos en esta fase inicial", explicaron.

Según el medio saudí, Hamas necesitaba una semana para verificar el estado y la localización de los rehenes, ya que algunos podían estar bajo el control de otros grupos armados dentro de la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica.

No obstante, y en medio del revuelo que generó la noticia, la oficina del primer ministro israelí aclaró este lunes que la lista publicada en los medios "no fue entregada directamente por Hamas", sino que había sido "transferida desde Israel a intermediarios en julio de 2024". Además, indicaron que el gobierno israelí seguía esperando una confirmación oficial de Hamas sobre la situación de los rehenes.

En medio de las protestas contra la coalición gobernante por demorar un acuerdo, las familias de los rehenes expresaron su angustia ante la publicación de la lista. En un comunicado conjunto, pidieron un acuerdo integral para el regreso de todos los cautivos, señalando que más de la mitad de los rehenes seguían con vida y necesitaban atención médica, mientras que los cuerpos de los fallecidos debían ser devueltos para su entierro.

"No tenemos más tiempo que perder. ¡Debe sellarse un acuerdo de alto el fuego para los rehenes!", instaron.

Reanudación de negociaciones por un alto al fuego en Qatar

Las negociaciones entre Israel y Hamas, que se interrumpieron el mes pasado, se reanudaron el fin de semana en Catar. Se esperaba que el jefe del Mosad, David Barnea, viajara a Doha para continuar con las conversaciones, aunque algunas fuentes indicaron que su desplazamiento podría retrasarse hasta el día siguiente. Netanyahu se reunió con su equipo de ministros y negociadores para discutir el progreso de las conversaciones, que algunos oficiales israelíes calificaron como "prometedoras".

Delegados de Hamas también mencionaron que las negociaciones avanzaban en un "momento decisivo", aunque la tensión seguían siendo altas. Durante los 14 meses de guerra, las partes solo alcanzaron un acuerdo de tregua breve en noviembre de 2023, en el cual se intercambiaron 105 rehenes por 240 prisioneros palestinos, además de suspender temporalmente los combates.

De los 251 rehenes capturados por Hamas el 7 de octubre de 2023, 96 seguían en la Franja, de los cuales 34 estaban confirmados como muertos. Mientras tanto, 117 fueron liberados, de los cuales solo ocho lo fueron a través de operaciones militares, y 38 cuerpos fueron recuperados por las tropas israelíes.

La guerra entre Israel y Hamas fue desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que causó la muerte de 1.208 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales. La campaña de represalia israelí en Gaza mató a más de 45.500 palestinos, en su mayoría niños, según los datos del Ministerio de Salud local que la ONU considera fiables.

Debido al asedio de la Franja de Gaza y sus severas consecuencias humanitarias, Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, son investigados por presuntamente haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Al igual que un líder militar de Hamas, tienen un pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional.

