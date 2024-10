La muerte de Liam Payne ocurrida este miércoles luego de caer al vacío desde un tercer piso en el hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo todavía tiene puntos difusos. Uno de ellos es, para la Justicia, indagar en el testimonio de las dos mujeres que estuvieron junto a él antes de su muerte. La fiscalía maneja la hipótesis de un posible suicidio.

Casi tres horas después de su muerte el miércoles, el cuerpo de Payne fue retirado del hotel alrededor de las 20:30 y se le realizó una autopsia, la cual confirmó que sufrió "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas".

Un informe preliminar señaló "25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura". Alberto Crescenti, titular del SAME, indicó que "no había posibilidad de reanimación" en el lugar. Previamente, el personal del hotel había llamado a los servicios de emergencia para advertir sobre su estado antes de morir: "Tenemos un huésped que está abrumado por las drogas y el alcohol, y está destrozando su habitación. ¡Necesitamos que envíen a alguien!", dijo un empleado del hotel en comunicación con el 911.

Qué dice la autopsia al cuerpo de Liam Payne

Hotel Casa Sur

Sin embargo, la Justicia busca pistas para reconstruir que sucedió minutos antes de la tragedia. De acuerdo a AFP, Payne estuvo con dos mujeres antes de caer al vacío.

Junto a tres empleados del hotel, se presentaron en la Fiscalía N° 16 para declarar qué vieron. El testimonio de ambas podría ser clave para terminar de dilucidar qué pasó con la víctima antes del desenlace fatal.

"Todo parece indicar que el músico estaba solo en el momento de la caída y que atravesaba un episodio de abuso de sustancias", indicaron fuentes de la investigación.

Los medios locales publicaron fotografías de la habitación de Payne, mostrando una escena caótica. Allí se observa un televisor con la pantalla rota, varias botellas, latas con marcas de quemaduras, velas y restos de polvo blanco sobre una mesa. También había una copa de champán medio llena.

La Fiscalía corroboró la presencia de drogas y alcohol, señalando que "en la habitación del músico se incautaron sustancias que acreditarían una situación previa de consumo de alcohol y drogas".

El homenaje de los fans a Liam Payne

Este jueves sus fans se reunieron en el Obelisco de Buenos Aires para darle el último adiós. Sus seguidores iniciaron anoche una ceremonia improvisada en la puerta del alojamiento en donde se hospedaba. No obstante, esta mañana continuaron la despedida y luego se reunieron en el centro de CABA.

Homenaje de fanáticos a Liam Payne en el Obelisco

En medio de la Ciudad, la agrupación entonó las canciones del conjunto musical entre flores, globos blancos, velas, fotos y carteles. En una sentida despedida, el recuerdo unió a la comunidad "Directioner" con lágrimas emotivas.

Cientos de personas se congregaron con una emotividad admirable. En un círculo, en medio del centro porteño, le dedicaron estrofas y algunas palabras al exmiembro de la banda.

A pesar de la congoja, varias jóvenes se sonrieron al entonar canciones como History, Midnight memories, Live while we're young y Night changes.

