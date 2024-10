Qué dice la autopsia al cuerpo de Liam Payne

La repentina muerte de Liam Payne dejó a sus fanáticos en todo el mundo profundamente conmocionados. El ex miembro de One Direction falleció tras caer del balcón del tercer piso del hotel Casa Sur en Buenos Aires, donde se hospedaba durante su visita al país.

Murió Liam Payne en Argentina: cómo encontraron su cuarto de hotel en Palermo

Testigos del hotel informaron que el cantante había mostrado un comportamiento "agresivo", y parecía estar bajo los efectos de alcohol y drogas, lo que habría agravado la situación que terminó en tragedia.

Según los resultados preliminares de la autopsia causa de la muerte de Payne, de 31 años, fue un severo politraumatismo craneal que le provocó una grave "hemorragia interna y externa" tras la caída de aproximadamente diez metros.

Horas después de la tragedia, se difundieron imágenes del estado caótico en el que se encontraba su habitación. Entre los objetos encontrados había un televisor destrozado, restos de basura, papel aluminio quemado, velas, polvo blanco no identificado, fármacos, copas de champagne a medio consumir, y pedazos de lata quemados.

Además, la Policía encontró en la habitación un teléfono, una notebook, un blíster de clonazepam, y pastillas energizantes, lo que sigue arrojando más interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

"Estaba super borracho": el duro testimonio de la fan que vio a Liam Payne previo a su muerte

En redes sociales, una usuaria de TikTok compartió un emotivo video en el que lamenta la muerte de Payne, a quien había conocido horas antes del accidente. En el video de 2:33 minutos, la usuaria @carolagaunaa confesó: "Fui una de las últimas personas en hablar con Liam Payne (esta foto la tomé horas antes de su fallecimiento)", y añadió que el cantante estaba "superborracho" y "drogado".

Carol, visiblemente afectada, compartió su tristeza: "Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes", y pidió respeto en su dolor: "No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia". Además, comentó lo impactada que estaba por haber compartido ese último momento con él: “Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida”, expresó, agregando que aún sentía el perfume del cantante y que la situación le parecía surrealista.

Horas antes del trágico suceso, la fan había grabado otro video relatando cómo fue el encuentro con el cantante. En el epígrafe de dicho video, escribió: “Acá les iba a compartir cómo lo había conocido. Tengo el corazón roto”, acompañado de un emoji de corazón roto, reflejando la mezcla de emociones tras lo sucedido.

