El cantante Liam Payne, ex integrante de la icónica banda One Direction, falleció tras una trágica caída desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Luego de su deceso, se conocieron las fotos del lugar donde se hospedaba, además de un llamado al 911 que anticipaba lo que finalmente sucedió.

Éxitos y escándalos de Liam Payne: de un reality show británico a la tragedia

El incidente ocurrió en el hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica al 6000, donde Payne estaba alojado en la habitación número 10. Según fuentes policiales, las imágenes del lugar revelaron un ambiente caótico: un monitor destrozado, objetos dispersos por el suelo y copas de champaña a medio consumir, ofreciendo un panorama sombrío de sus últimas horas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la habitación, también se encontraron otros elementos como restos de un medicamento, un paquete de jabón, vasos, polvo blanco sin identificar, papel aluminio y la tapa de una lata de bebida, todo colocado sobre lo que parecía ser una mesa de luz. Las autoridades aún continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a este trágico desenlace, mientras los fans de Payne en todo el mundo lamentan la repentina pérdida del talentoso músico.

El llamado al 911

El jefe de recepción del hotel de Palermo donde se hospedaba Payne llamó al 911 pidiendo que fuera al lugar personal de la Policía de la Ciudad, ya que el músico estaba "sobrepasado de drogas y alcohol" y estaba "destruyendo la habitación" antes de caer desde el tercer piso del lugar, hecho que le provocó la muerte.

"Llamo desde el Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol. Cuando está consciente rompe toda la habitación y necesitamos que manden a alguien por favor", comenzó la comunicación.

La ex pareja de Liam Payne lo había acusado por acoso antes de su fallecimiento

En esta línea, el trabajador del establecimiento advirtió: "Necesitamos que envíen a alguien urgente porque yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y estamos con temor de algo que ponga en riesgo su vida".

"Hace dos o tres días que está acá", informó el hombre, previo a que envíen a la Policía de la comuna 14 y el SAME.

El relato de los empleados del hotel donde murió Liam Payne

En una entrevista para Telenoche, Miguel, un empleado del hotel boutique de Palermo donde falleció Liam Payne, compartió detalles inquietantes sobre el comportamiento del cantante durante su estadía. "No era un cliente frecuente, pero cuando vino fue bastante problemático. Tuvo varios incidentes con las de limpieza. Ella tenía conflictos".

El empleado también relató un episodio que ocurrió en la mañana del incidente: "Esta mañana él vino aquí al bar del hotel y pidió dos botellas de whisky, que no debe ser común, más espumante. Como a las 9 de la mañana, una hora media inapropiada para desayunar". El comportamiento del cantante se mostraba cada vez más polémico: "Él estaba solo... pero andaba con su ex pareja y alojada acá arriba, puede ser un piso más arriba. Es cierto que recibió dos personas a la tarde, dos chicas que subieron y al momento de bajar se quedaron ahí en el lobby del hotel porque no tenía dinero para pagarles el servicio que les brindó".

Miguel también recordó el momento final en que vio al cantante: "Lo escuché como a las 5... cuando hubo un poco de disturbios. Estaba alterado por la droga o el alcohol. Llamaron al SAME y después nada, lo vi tirado". Aunque se supo que Payne había causado destrozos en su habitación, Miguel aclaró: "En la parte del hotel no se ha roto nada y en la parte del restaurante tampoco".

Finalmente, el empleado describió la escena del trágico final: "El restaurante tiene como un patio que pertenece a lo que sería el bar, al restaurante Sacro. Ese patio donde él cae se puede ver desde parte de adentro del hotel. Nada, dieron aviso que se escuchó un golpe fuerte y fueron todos a ver".

Miguel también mencionó que a unos cinco metros de la zona donde ocurrió la caída hay una pileta, dando un marco sombrío al fatal desenlace.

JCCL / Gi