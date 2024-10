Minutos antes de morir en Buenos Aires, Liam Payne posó junto a su novia en Snapchat

Las últimas publicaciones del ex One Direction, Liam Payne, lo mostraron relajado en Buenos Aires. Apenas minutos antes de morir, al caer de su habitación en un hotel del barrio porteño de Palermo, había posado sonriente junto a su novia frente a un espejo. La foto se contrasta con el inquietante llamado que recibió la policía, que advertía la presencia de un hombre agresivo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol.

“A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, informó el director del SAME, Alberto Crescenti.

La última publicación de Snapchat del músico británico lo mostraba sin remera, posando junto a su novia, Kate Cassidy, en bikini. Un rato antes, habían subido un video juntos con la leyenda: “Tiempo de calidad”. Payne también subió un video en la que parece serio, pero con un epígrafe optimista: “Hermoso día en Argentina”. Otras publicaciones de los momentos finales de la vida de la estrella lo mostraron disfrutando del almuerzo en su habitación de hotel, donde reveló que la pareja se había estado "despertando a la 1 pm todos los días" y habían decidido disfrazarse de Forrest Gump para Halloween.

En sus últimas publicaciones en Snapchat también compartió la imagen de un perro durmiendo, adelantó que jugarían al polo y mostró una pintura de un gaucho que lo había cautivado. “Feliz de tener tiempo libre”, había comentado sobre la imagen de un parque elegante que parece una quinta en la provincia. En Instagram, una cuenta manejada por sus fans había compartido hace una semana una foto del músico vistiendo una camiseta de la Selección argentina y posando junto a seguidoras.

El servicio de emergencias acudió al hotel Casa Sur en el barrio de Palermo al recibir una llamada al número de seguridad pública 911 a las 17.04. El artista se hospedaba en el tercer piso, habitación 10, de acuerdo a fuentes del caso. Siete minutos después, arribó un equipo que comprobó el fallecimiento y confirmó que no había posibilidades de reanimación. El joven había caído en el patio interno del hotel, ubicado en Costa Rica al 6000.

Por qué estaba Liam Payne en Buenos Aires

El pasado 2 de octubre Liam Payne, de 31 años, había asistido a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena de Buenos Aires. El ex One Direction vio a Horan desde una platea y decidió pasar el resto de octubre en el país.

Era la segunda vez que Payne visitaba la Argentina, ya que había viajado en 2014 en el marco de una gira de One Direction. El artista se presentó con su banda en el Estadio Vélez Sarsfield frente a más de 80 mil personas el 3 de mayo de 2014.

En el marco de la tercera gira del grupo "Where We Are Tour", Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan pasaron por Estados Unidos, Australia, Japón, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil. Aquel concierto de hace más de una década reunió a fanáticos que apenas superaban los 16 años.

La "boy band" se había convertido en un boom internacional y, en Argentina, no fue la excepción: el conjunto marcó a una generación de adolescentes con su música.

