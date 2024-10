Éxitos y escándalos de Liam Payne: de un reality show británico a la tragedia

El cantante británico Liam Payne, ex miembro del grupo One Direction, murió este miércoles a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina, informó la policía de Buenos Aires.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, ex miembro de la banda One Direction, murió hoy al caer del tercer piso de un hotel en Palermo", informó un comunicado policial. Había viajado a Buenos Aires para asistir a un concierto de su ex compañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena.

Fallecido a los 31 años, Liam Payne era un cantante y compositor inglés que saltó a la fama en 2010 en el reality show "X Factor" con sus ex compañeros de banda Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson.

Unos meses después, la "bandboy" se lanzó su primer disco, "What Makes You Beautiful", que llegó al top 1 en la lista del Reino Unido, después de convertirse en el sencillo de Sony Music Entertainment más reservado en la historia.

Su álbum debut, "Up All Night", también fue un éxito, convirtiéndose en el álbum debut de mayor venta en el Reino Unido en 2011. Ese mismo año la banda realizó su primera gira en el país, lo que marcó el inicio de su camino hacia el estrellato mundial.

Durante su trayectoria como banda, los "One Direction" ganaron cinco Brit Awards, cuatro MTV Video Music Awards, acumularon más de 3.000 millones de visitas en YouTube, vendieron 50 millones de discos en todo el mundo y reunieron una fortuna estimada en 130 millones de dólares.

Después de que Malik anunció su salida de la banda en 2015, la banda siguió caminos separados.

Liam Payne: carrera solista, amores y escándalos

En su transición a una carrera en solitario, lanzó varios sencillos exitosos y colaboró con artistas de renombre. Además, se hizo conocido por su versátil rango vocal y sus contribuciones a la música pop y R&B, logrando un éxito notable en la industria.

Su éxito coincidió también con una serie de escándalos que mancharon su carrera. En 2018, Payne fue criticado por un post en Instagram en el que se jactó de viajar en un jet privado y se burló de las personas que toman vuelos comerciales.

El cantante publicó una foto de él mismo sentado en una alfombra y escribió: "Sólo puedes sufrir jet lag desde un jet, el resto de ustedes sufren plane (avión) lag". Rápidamente eliminó la publicación pero no pudo evitar las críticas.

En 2022, volvió a despertar polémica cuando justificó el golpe de Will Smith a Chris Rock en el escenario de los Premios Oscar.

"Tenía derecho a hacer lo que hizo", dijo Liam en Twitter. "Will Smith en realidad vivía detrás de mi casa, tuve el placer de conocer muy bien a su hijo y a su hija e hicimos Hombres de Negro 3 con él".

"Creo que hizo lo que creyó que debía hacer. También sentí que hubo tres perdedores en una pelea", agregó.

A principios de octubre de este año, la exnovia de Liam, Maya Henry, hija de un célebre abogado, declaró que mantuvo una relación "tóxica" con el cantante y lo denunció por acoso.

Henry, de 23 años, acusó a Payne de utilizar como "arma" la base de fans de la banda y de comunicarse obsesivamente con ella a través de diferentes números de teléfono, más de dos años después de que se separaron.

Anteriormente, Payne estuvo en una relación con la sensación del pop británica Cheryl Cole, con la que tuvo un hijo, Bear Grey, nacido el 22 de marzo de 2017.

