Emmy 2025: "Severance", "The Pitt" y "Adolescencia" lideran la carrera por las nominaciones

A solo horas de conocerse las nominaciones a la 77ª edición de los premios Emmy, varias producciones ya suenan como firmes candidatas a dominar la temporada. Entre ellas, Severance, el thriller psicológico que explora la desconexión entre vida personal y laboral, y The Pitt, un frenético drama médico ambientado en un hospital de Pittsburgh, se perfilan como favoritas en la competencia dramática.

De acuerdo con las redes sociales oficiales de la Academia de Televisión, la ceremonia en la que se anunciarán los nominados se llevará a cabo el martes 15 de julio a las 8:30 ET (9:30 de Argentina). Los encargados de conducir el evento serán los actores Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) y Brenda Song (The Last Showgirl), quienes han destacado por su trayectoria en televisión.

Drama en tensión: entre oficinas y quirófanos

La serie de Apple TV+, Severance, llega potenciada por su aclamación crítica y un elenco consolidado. Su protagonista, Adam Scott, suena como candidato seguro a Mejor Actor Dramático. "Es más fuerte de lo que era", aseguró el columnista Pete Hammond (Deadline), quien anticipa múltiples nominaciones para esta producción que ya se había destacado en años anteriores.

En paralelo, The Pitt, de HBO Max, ha captado la atención con su mirada cruda y acelerada sobre el sistema de salud estadounidense. Su protagonista, Noah Wyle, podría volver a figurar entre los nominados, en una categoría donde también competirán pesos pesados como Gary Oldman (Caballos lentos) y Pedro Pascal (The Last of Us).

Los elencos de The White Lotus y Succession —que este año no estrenaron nuevas temporadas pero mantienen fuerte presencia en la conversación— también podrían tener lugar en las categorías de reparto.

Comedia: duelo entre "Hacks" y "El oso"

La categoría de Mejor Comedia también promete un enfrentamiento ajustado entre dos conocidas rivales. Por un lado, Hacks, que el año pasado arrasó con los premios gracias a la impecable actuación de Jean Smart. Por el otro, El oso, cuya última temporada no convenció del todo a la crítica, pero se mantiene como favorita del público.

Una sorpresa posible: The Studio, la sátira de Seth Rogen sobre el absurdo de la industria del entretenimiento, podría colarse entre las candidatas con fuerza, aprovechando su tono autorreferencial.

Miniseries: "Adolescencia", la gran favorita

En la categoría de miniseries, Adolescencia —una producción británica de Netflix— es, según los expertos, la propuesta a vencer. Escrita y protagonizada por Stephen Graham, narra el drama de una familia atravesada por la acusación de homicidio contra su hijo adolescente. Su técnica de filmación en plano secuencia ha sido particularmente elogiada.

Otras miniseries que podrían estar en la terna son Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, también de Netflix, y Disclaimer, una apuesta de Apple TV+ dirigida por Alfonso Cuarón y con un elenco encabezado por Cate Blanchett y Kevin Kline.

Apple TV+ busca consagrarse como líder

Mientras HBO y Netflix han sido históricamente los gigantes de las premiaciones televisivas, este año Apple TV+ podría tomar la delantera. Con títulos como Severance, The Studio, Disclaimer y Caballos lentos, la plataforma de streaming podría alcanzar su mejor marca en nominaciones hasta la fecha.

“La programación de Apple es impresionante este año”, destacó Hammond. “Podría ser su gran temporada”.

La 77ª gala de los premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, a las 8:00 p.m. ET (9:00 p.m. en Argentina). La ceremonia será presentada por el comediante Nate Bargatze y podrá verse en diferentes plataformas de streaming, como en ediciones anteriores.

