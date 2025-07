Trump anuncia el envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania y asegura que los pagará la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por estos sistemas de misiles. El apoyo hacia Kiev se da en un momento en donde la relación con su par ruso Vladimir Putin se debilita.

"Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea pagará por ello. Nosotros no vamos a pagar nada por ellos, pero les conseguiremos los Patriots, que necesitan desesperadamente", señaló el mandatario ante la prensa.

Trump reaviva la guerra comercial y castiga a sus dos mayores socios

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La nueva entrega de armas forma parte de un nuevo acuerdo que implica que la OTAN pague a Estados Unidos por algunos misiles que envíe a territorio ucraniano. "Nosotros básicamente vamos a enviarle varias piezas de un muy sofisticado equipo militar y ellos van a pagarnos el 100% por ellas", explicó Trump.

Las declaraciones del presidente norteamericano llegan luego de que Washington haya reanudado el envío de ayuda militar a Kiev, después de efectuar la suspensión de suministro ordenada hace más de una semana por el Pentágono que aludió a una revisión de la asistencia a otros países del mundo.

De esta forma, este lunes Trump se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Se prevé que mantendrán una reunión en la que el eje central de la conversación sea Rusia, después de que el mandatario norteamericano exprese estar decepcionado con Putin porque “habla bonito y luego bombardea a todo el mundo en la noche”.

Trump anuncia el envío de sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania

En su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump dijo que trabajaría con el líder ruso para alcanzar un alto al fuego y poner fin a la guerra. Sin embargo, la frustración fue en aumento con los ataque incesantes de misiles rusos y el cese a los bombardeos esta cada vez mas lejos de alcanzar.

Rutte también mantendrá reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como con “miembros del Congreso”, según indicó la Alianza Atlántica. Asimismo, el emisario estadounidense Keith Kellogg comenzará el lunes una visita a Ucrania en busca de llegar a un acuerdo mutuo.

La reacción de la UE ante el anuncio de Trump de más subas arancelarias desde agosto

Posibles sanciones contra Putin

Senadores estadounidenses promovieron este domingo una ley bipartidista para brindar a Trump herramientas para aplicar sanciones contra Rusia. El proyecto permitirá al mandatario “ir tras la economía de Putin, y de todos los países que sostienen la maquinaria bélica del Kremlin”, señaló el senador republicano Lindsey Graham.

"Este paquete legislativo que estamos viendo daría al presidente Trump la capacidad de imponer aranceles del 500% a cualquier país que ayude a Rusia", detalló Graham, al señalar que se podría incluir a naciones que compran productos rusos como China, India y Brasil.

Por su parte el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su cuenta de X expresó: “Sin duda, este es exactamente el tipo de apoyo que puede acercar la paz y hacer que la diplomacia no sea vacía”.

BGD/ML