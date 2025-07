"Masacre laboral" en Petroquímica Río Tercero: denuncian otros 120 despidos y ya suman más de 250 empleados cesanteados

El secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico, Lucas Felici, denunció unos 120 despidos en la Petroquímica Río Tercero, hecho que calificó como "una masacre laboral y económica" que afecta a toda la economía de la región.

Despidos en Petroquímica Río Tercero

“Desde las 4 de la mañana militarizaron la fábrica. Infantería desde el lado de adentro de los portones y del lado de afuera la policía de la ciudad y de la provincia”, relató el sindicalista.

“Nosotros hacíamos el cambio de turno a las cinco de la mañana por lo cual ingresamos a las 21. Estamos dentro de fábrica todavía porque no se nos ha clarificado la situación y no hemos tenido la posibilidad ni de salir ni de acceder el nuevo turno”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Por los datos que tenemos se ejecutarán 120 despidos, por lo cual una planta de 250 trabajadores quedaría disminuida en la mitad. Esta fábrica tenía 375 trabajadores y el 9 de octubre ya ejecutó un centenar de despidos cerrando una de sus producciones que era el TDI", aseguró Felici.

¿Venta de la empresa?

"En este caso aparentemente hay una venta de detrás o alguna situación empresarial. Han incumplido, tenían fecha para hoy, pero nosotros habíamos denunciado un lockout patronal desde la semana pasada que estaban vaciando los tanques y habían mandado parar la producción", afirmó el delegado gremial.

Además señaló que están esperando la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo que "intimó" hasta el día de hoy "para hacer una presentación". "La respuesta al Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba y al sindicato, de esta empresa fue nuevamente romper con toda la legalidad y ejecutar los despidos", añadió

Felici recordó que hubo un conflicto por el "cierre de la planta de hidrocarburos que fabricaba en TDI" y que se prolongó por "90 días" con "acampe". Sobre esta cuestión rememoró que se "logró la reincorporación de una parte de sus laburantes".

Cesanteados

El gremialista insistió en que se "han ejecutado los despidos por una cuestión empresarial". "Nosotros detrás de todo esto y de una posible venta o alguna sociedad que haya hecho esta empresa con otra, obviamente del área química o de la actividad química, creemos que lo que buscan es la flexibilización laboral, romper el convenio colectivo de trabajo, y aprovecharse del clima político que hay", argumentó.

"Estamos pidiendo ahora que los mismos que levantaron la mano allá en Diputados, pongan la cara porque ellos son los representantes de la provincia de Córdoba. En Río Tercero se está llevando a cabo una masacre laboral y económico. Esto afecta directamente la economía de la zona, están arruinando la economía no solamente de los trabajadores directos de petroquímica sino de los comercios y demás. Esto es una catástrofe. 300 despidos desde el 9 de octubre ahora", concluyó.

La palabra del intendente Marcos Ferrer

“Yo por mi parte lo único que he tenido es una comunicación informal con la dueña de la empresa, no con esta información, , no me habían adelantado. Sí me dijeron que la empresa no va a cerrar, que va a continuar funcionando, no sé en qué términos, no sé si hay una venta o hay algún tipo de transferencia de la empresa, pero sí hay una reestructuración que no es ni más ni menos que achicar la planta de personal”, contó el intendente Marcos Ferrer.

“Obviamente estamos pidiéndole al gremio que más allá de de la medida que va a tomar con Petroquímica, deje afuera a la empresa Atanor que en estas horas definiendo inversiones y los dueños de Atanor son de Estados Unidos y la verdad que afectar en el conflicto a otra empresa que no tiene nada que ver, es peligroso para el polo químico porque la otra empresa está firme, está invirtiendo y está ampliándose. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra”, sostuvo Ferrer.

Y luego describió el impacto de la medida: “Nos ha afectado mucho la primera tanda de despidos, se ha notado en el consumo, en los movimientos de la ciudad y en las propias familias de las personas que trabajaban en la fábrica. Y ahora esto se repite”.