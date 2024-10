La ex pareja de Liam Payne lo había acusado por acoso antes de su fallecimiento

Maya Henry, la exnovia de Liam Payne había iniciado un litigio contra el músico británico antes de su inesperada muerte tras caer desde un tercer piso en Buenos Aires.

Entre otras acusaciones, la mujer señalaba a la estrella por haberla obligado a someterse a un aborto sin asistencia médica, para "ocultar" el episodio y evitar de esta forma que manchara su reputación.

La ex de Liam Payne tocó en profundidad estas y otras intimidades en el podcast "The Internet is Dead".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Meses atrás, la modelo publicó su libro "Looking Forward", donde narró algunos detalles de este vínculo que se extendió durante tres años (desde 2019 a 2022) y que ella misma definió como una relación "tóxica" a raíz de los "comportamientos obsesivos" que atribuyó al músico ahora fallecido.

La protagonista de este relato ficticio es Mallory, una muchacha que cuenta las dolorosas dificultades asociadas a mantener una relación con un músico prestigioso de la escena pop. ¿Casualidad?

El último lunes Henry se refirió asimismo al conflictivo período posterior a la ruptura.

Así lo describió en declaraciones reproducidas en el portal de Daily Mail: "Desde que rompimos, él me envía mensajes, llena mi teléfono, no sólo desde su teléfono, siempre es desde diferentes números de teléfono, de manera que nunca sé de dónde vendrá".

En este marco, asesorada legalmente por los letrados Marco Crawford y Daniel Cerna, la modelo presentó recientemente una orden de cese y desistimiento contra el músico.

A través de este procedimiento, se notifica al acusado para instarlo a que deje de realizar una acción que resulta perjudicial para otra persona, en este caso, para Maya Henry. De no obedecer la petición formulada, el notificado se expone a las consecuencias legales detalladas en el mismo documento.

Entre las principales acusaciones que trascendieron, la mujer puso énfasis en el comportamiento supuestamente "obsesivo" de Liam Payne, quien se valió según la modelo de diversos métodos para comunicarse con ella con posterioridad a la finalización del noviazgo.

Este contacto asiduo se manifestó, según Henry, a través de dintintas aplicaciones y plataformas que utilizaba Payne: Snapchat, múltiples cuentas de iCloud y mails. Además de insistir en comunicarse con ella, también habría sondeado a familiares del entorno cercano de su ex pareja.

"[Liam Payne] Me envía correos electrónicos... no solo a mí, sino que también le hace estallar el teléfono a mi madre. ¿Te parece un comportamiento normal?", deslizó Maya Henry.

También lo acusó de haber utilizado a los fanáticos de One Direction para hostigarla en redes sociales, sacando provecho de la lealtad fervorosa de los seguidores.

"Es difícil cuando estas personas te atacan por decir la verdad sobre cosas que sucedieron", reflexionó la joven.

En desarrollo...