Luego de la escandalosa fuga de 17 presos de la Alcaldía N°9 en plena víspera de navidad, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, ordenó abrir un expediente para investigar el escape en la comisaría de Liniers. Fue luego de la denuncia penal que llevó a cabo el Gobierno porteño contra Pablo Kisch y Jorge Azzolina, que fueron desplazados de sus cargos por posible connivencia.

El procedimiento fue solicitado a Lorena San Marco, a cargo de la Fiscalía de Violencia Institucional e Integridad Policial. Ella será quien lleve adelante las medidas a fin de identificar a los responsables de la fuga masiva. A su vez, deberá determinar los motivos por los cuales no se alertó a tiempo. Para esto, se indagarán los roles, el funcionamiento y las responsabilidades de los agentes que integran la Policía de la Ciudad.

La comisaría de la que escaparon los 17 presos, ubicada en Liniers

Por el hecho, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, decidió expulsar de sus cargos a quienes eran jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad. Se trata de los comisarios generales Pablo Kisch y Jorge Azzolina. A pesar de haber dejado hoy sus puestos, ya hay sucesores elegidos: los comisarios mayores Diego Casaló y Carla Mangiameli.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Después del desplazamiento, desde el organismo anunciaron el inicio de una causa que tramita en la fiscalía de San Marco, en donde la Justicia porteña deberá establecer si hubo negligencia de parte de los jefes. Podrían haber cometido un delito más grave: connivencia policial.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, decidió expulsar a los responsables de la Policía de la Ciudad

La medida terminó de ser oficializada a través de un comunicado que se lanzó previo a la realización de una conferencia de prensa llevada a cabo al mediodía. En ella, estuvieron Wolff, su flamante secretario de Seguridad, Ezequiel Daglio, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Allí, Wolff señaló: “Confiamos en la conducción de nuestra fuerza y todos somos sujetos de examen y análisis permanente, pero no vamos a permitir que ocurran hechos de esta naturaleza. Sabemos que hay un problema sistémico en la Ciudad, donde detenemos más gente que nunca y tenemos una superpoblación, eso no quita que no tengamos que preservar la seguridad de los vecinos. No vamos a permitir ni incapacidad ni connivencia”.

Según indicaron, los funcionarios tuvieron un encuentro “para interiorizarse del operativo de recaptura de presos evadidos de la Alcaldía 9 de Liniers y evaluar responsabilidades y la toma de medidas en la conducción de la Policía de la Ciudad” En la conferencia, Wolff también enfatizó que hubo un 30% menos de fugados que en 2023, incluso teniendo más personas detenidas. Sin embargo, “esto no puede dejar de ser noticia, porque no pueden escaparse 17 personas sin que las vea nadie”, sentenció.

El gobernador que retó a las madres de los presos y les dijo que comen mejor que en su casa

Quiénes son los presos que se escaparon en Liniers

Los reclusos, que se encontraban distribuidos en dos pabellones, consiguieron fugarse después de realizar un boquete de 30 centímetros en una pared de ladrillo hueco, utilizando una herramienta de hierro. La fuga se produjo a pesar de la presencia de cuatro agentes de la Policía, quienes tenían a su cargo la custodia de los 58 internos que se hallaban en el establecimiento, según los datos oficiales.

De los diecisiete, once son argentinos y seis son chilenos. La mitad tienen domicilio en provincia de Buenos Aires y cinco de ellos se encontraban cumpliendo una condena en dependencias de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a las carátulas, uno de los fugados, de 25 años, estaba preso por homicidio agravado en grado de tentativa. Otro, de 41, había sido encarcelado por el delito de robo agravado por el uso de armas, y otros 10, por robo.

Algunos de los presos fugados de la comisaría de Liniers

Los delincuentes fueron identificados como Roger Adaro Davies, Kevin Gastón Villalba, Nicolás Alejandro Serra, Brian Valdebenito, Gastón Riquelme Alana, Cristian Ignacio Zavala Ramírez, Rodrigo Molina Meléndez, Brian Leonardo Maidana, Jonatan Cristofer Espinoza Vilches, Axel Ezequiel Romero, Jorge Angel Alet, Luis Leiva Galván, Agustín Esteban Franco, Matías Daniel Petrarca, José Gabriel Salina y Nicolás Alejandro Uribe Paves.

Sobre el hecho y la captura, Wolff contó en conferencia de prensa esta mañana: “Están trabajando todas las divisiones en la búsqueda de los detenidos, también en conjunto con el Ministerio de la Nación a cargo de Patricia Bullrich”. A su vez,, especificó que interviene la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA).

TC / ds