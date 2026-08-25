Quiniela nacional hoy, martes 25 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:

Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 25 de agosto (10:30 horas)

1. 1143

2. 4266

3. 0007

4. 9618

5. 1496

6. 3317

7. 2349

8. 5806

9. 9572

10. 4260

11. 5671

12. 3213

13. 3825

14. 9177

15. 7326

16. 4861

17. 6003

18. 1156

19. 9488

20. 8326

(IPPP)

Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 25 de agosto (10:30 horas)

1. 2489

2. 7441

3. 3136

4. 5952

5. 6035

6. 2470

7. 0038

8. 7429

9. 8468

10. 9624

11. 8824

12. 5302

13. 9589

14. 4586

15. 5460

16. 4133

17. 4384

18. 9150

19. 5171

20. 2407

Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 25 de agosto (12:00 horas)

1. 1216

2. 8948

3. 6022

4. 4949

5. 2742

6. 4901

7. 4808

8. 4964

9. 1700

10. 6555

11. 2697

12. 9376

13. 9685

14. 3634

15. 7462

16. 8140

17. 7583

18. 2980

19. 3571

20. 2298

(PRTV)

Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 25 de agosto (12:00 horas)

1. 8604

2. 7498

3. 8389

4. 6012

5. 5607

6. 5409

7. 5447

8. 2228

9. 4395

10. 2690

11. 9279

12. 4940

13. 6473

14. 9364

15. 7422

16. 9326

17. 0848

18. 3125

19. 2569

20. 4917

Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 25 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 25 de agosto (15:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 25 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 25 de agosto (18:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 25 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente

Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 25 de agosto (21:00 horas)

Sorteo pendiente