Quiniela nacional hoy, martes 25 de agosto EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional y la Quiniela Provincial de hoy:
Los resultados Quiniela Previa Nacional de hoy, 25 de agosto (10:30 horas)
1. 1143
2. 4266
3. 0007
4. 9618
5. 1496
6. 3317
7. 2349
8. 5806
9. 9572
10. 4260
11. 5671
12. 3213
13. 3825
14. 9177
15. 7326
16. 4861
17. 6003
18. 1156
19. 9488
20. 8326
(IPPP)
Los resultados Quiniela Previa Provincia de hoy, 25 de agosto (10:30 horas)
1. 2489
2. 7441
3. 3136
4. 5952
5. 6035
6. 2470
7. 0038
8. 7429
9. 8468
10. 9624
11. 8824
12. 5302
13. 9589
14. 4586
15. 5460
16. 4133
17. 4384
18. 9150
19. 5171
20. 2407
Los resultados Quiniela Primera Nacional de hoy, 25 de agosto (12:00 horas)
1. 1216
2. 8948
3. 6022
4. 4949
5. 2742
6. 4901
7. 4808
8. 4964
9. 1700
10. 6555
11. 2697
12. 9376
13. 9685
14. 3634
15. 7462
16. 8140
17. 7583
18. 2980
19. 3571
20. 2298
(PRTV)
Los resultados Quiniela Primera Provincia de hoy, 25 de agosto (12:00 horas)
1. 8604
2. 7498
3. 8389
4. 6012
5. 5607
6. 5409
7. 5447
8. 2228
9. 4395
10. 2690
11. 9279
12. 4940
13. 6473
14. 9364
15. 7422
16. 9326
17. 0848
18. 3125
19. 2569
20. 4917
Los resultados Quiniela Matutina Nacional de hoy, 25 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Matutina Provincia de hoy, 25 de agosto (15:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Vespertina Nacional de hoy, 25 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Vespertina Provincia de hoy, 25 de agosto (18:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados Quiniela Nocturna Nacional de hoy, 25 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente
Los resultados de la Quiniela Nocturna Provincia de hoy, 25 de agosto (21:00 horas)
Sorteo pendiente