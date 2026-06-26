Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

La Quiniela es, sin lugar a dudas, el juego de azar más arraigado en la cultura popular argentina, un fenómeno cotidiano que trasciende clases sociales y generaciones. Cada día, miles de apostadores en todo el país repiten un ritual que mezcla la intuición con las vivencias de la noche anterior.
La clave del juego no radica en un análisis matemático, sino en la tabla de los sueños, un sistema de equivalencias numéricas que asigna un significado específico a cada cifra del 00 al 99, convirtiendo cualquier situación en una jugada potencial.
El significado de los números en la quiniela: desde la clandestinidad napolitana a las agencias oficiales
Este código tiene sus raíces profundas en la inmigración italiana de fines del siglo XIX, adaptado directamente de la "Smorfia" napolitana. Aquel sistema original, utilizado para interpretar los sueños en el juego de la Lotto, llegó a los conventillos de Buenos Aires y Rosario, donde los primeros quinieleros clandestinos lo moldearon a la idiosincrasia rioplatense.
En aquellos tiempos, cuando el juego operaba al margen de la ley antes de su oficialización en la década de 1970, los apostadores utilizaban la tabla para dictar sus jugadas de memoria sin levantar sospechas ante las autoridades.
Con el paso de las décadas, la jerga se consolidó en un compendio que asocia números a figuras universales y locales: el 48 es el muerto, el 32 es el dinero, el 14 es el borracho y el 05 es el gato.
Este entramado simbólico funciona como un diccionario del inconsciente colectivo, donde un cruce imprevisto con un perro de la calle o soñar con un familiar fallecido se traduce de inmediato en una boleta de quiniela, manteniendo viva una tradición lúdica que define la identidad del apostador argentino.
Los números de la quiniela y su significado
00: Huevos
01: Agua
02: Niño
03: San Cono
04: La cama
05: Gato
06: Perro
07: Revólver
08: Incendio
09: Arroyo
10: La leche
11: Palito
12: Soldado
13: La yeta
14: Borracho
15: Niña bonita
16: Anillo
17: Desgracia
18: Sangre
19: Pescado
20: La fiesta
21: La mujer
22: El loco
23: Mariposa
24: Caballo
25: Gallina
26: La misa
27: El peine
28: El cerro
29: San Pedro
30: Santa Rosa
31: La luz
32: Dinero
33: Cristo
34: Cabeza
35: Pajarito
36: Manteca
37: Dentista
38: Aceite
39: Lluvia
40: Cura
41: Cucha
42: Zapatilla
43: Balcón
44: La cárcel
45: El vino
46: Tomates
47: Muerto
48: Muerto habla
49: La carne
50: El pan
51: Serrucho
52: Madre
53: El barco
54: La vaca
55: Los gallegos
56: La caída
57: Jorobado
58: Ahogado
59: Planta
60: Virgen
61: Escopete
62: Inundación
63: Casamiento
64: Llanto
65: Cazador
66: Lombrices
67: Víbora
68: Sobrinos
69: Vicios
70: Muerto sueños
71: Excrementos
72: Sorpresa
73: Hospital
74: Negros
75: Payaso
76: Llamas
77: Las piernas
78: Ramera
79: Ladrón
80: La bocha
81: Flores
82: Pelea
83: Mal tiempo
84: Iglesia
85: Linterna
86: Humo
87: Piojos
88: El Papa
89: La rata
90: El miedo
91: Excusado
92: Médico
93: Enamorado
94: Cementerio
95: Anteojos
96: Marido
97: La mesa
98: Lavandera
99: Hermanos
En un principio, no había un significado uniforme para cada conjunto de cifras y dependía concretamente de las zonas geográficas o de cada corredor de apuestas. Pero, con el correr de los años se abordó un criterio en común.
¿Cómo jugar a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras (desde el 0000 al 9999) y se puede elegir entre diferentes horarios para jugar: la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si se acierta un número de:
Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.
Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.
Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.
Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.
¿Cuáles son los sorteos de la Quiniela?
Los sorteos son cinco y se realizan de lunes a sábados.
Las distintas tandas son:
La Previa: se sortea entre las 10.15 y 10.30 horas.
La Primera: se sortea a las 12 horas.
La Matutina: se sortea a las 15 horas.
La Vespertina: se sortea a las 18 horas.
La Nocturna: se sortea a las 21 horas.