Los números de la Quiniela y su significado, ¿a cuál jugarle hoy?

La Quiniela es, sin lugar a dudas, el juego de azar más arraigado en la cultura popular argentina, un fenómeno cotidiano que trasciende clases sociales y generaciones. Cada día, miles de apostadores en todo el país repiten un ritual que mezcla la intuición con las vivencias de la noche anterior.

La clave del juego no radica en un análisis matemático, sino en la tabla de los sueños, un sistema de equivalencias numéricas que asigna un significado específico a cada cifra del 00 al 99, convirtiendo cualquier situación en una jugada potencial.

El significado de los números en la quiniela: desde la clandestinidad napolitana a las agencias oficiales

Este código tiene sus raíces profundas en la inmigración italiana de fines del siglo XIX, adaptado directamente de la "Smorfia" napolitana. Aquel sistema original, utilizado para interpretar los sueños en el juego de la Lotto, llegó a los conventillos de Buenos Aires y Rosario, donde los primeros quinieleros clandestinos lo moldearon a la idiosincrasia rioplatense.

En aquellos tiempos, cuando el juego operaba al margen de la ley antes de su oficialización en la década de 1970, los apostadores utilizaban la tabla para dictar sus jugadas de memoria sin levantar sospechas ante las autoridades.

Con el paso de las décadas, la jerga se consolidó en un compendio que asocia números a figuras universales y locales: el 48 es el muerto, el 32 es el dinero, el 14 es el borracho y el 05 es el gato.

Este entramado simbólico funciona como un diccionario del inconsciente colectivo, donde un cruce imprevisto con un perro de la calle o soñar con un familiar fallecido se traduce de inmediato en una boleta de quiniela, manteniendo viva una tradición lúdica que define la identidad del apostador argentino.

Los números de la quiniela y su significado

00: Huevos

01: Agua

02: Niño

03: San Cono

04: La cama

05: Gato

06: Perro

07: Revólver

08: Incendio

09: Arroyo

10: La leche

11: Palito

12: Soldado

13: La yeta

14: Borracho

15: Niña bonita

16: Anillo

17: Desgracia

18: Sangre

19: Pescado

20: La fiesta

21: La mujer

22: El loco

23: Mariposa

24: Caballo

25: Gallina

26: La misa

27: El peine

28: El cerro

29: San Pedro

30: Santa Rosa

31: La luz

32: Dinero

33: Cristo

34: Cabeza

35: Pajarito

36: Manteca

37: Dentista

38: Aceite

39: Lluvia

40: Cura

41: Cucha

42: Zapatilla

43: Balcón

44: La cárcel

45: El vino

46: Tomates

47: Muerto

48: Muerto habla

49: La carne

50: El pan

51: Serrucho

52: Madre

53: El barco

54: La vaca

55: Los gallegos

56: La caída

57: Jorobado

58: Ahogado

59: Planta

60: Virgen

61: Escopete

62: Inundación

63: Casamiento

64: Llanto

65: Cazador

66: Lombrices

67: Víbora

68: Sobrinos

69: Vicios

70: Muerto sueños

71: Excrementos

72: Sorpresa

73: Hospital

74: Negros

75: Payaso

76: Llamas

77: Las piernas

78: Ramera

79: Ladrón

80: La bocha

81: Flores

82: Pelea

83: Mal tiempo

84: Iglesia

85: Linterna

86: Humo

87: Piojos

88: El Papa

89: La rata

90: El miedo

91: Excusado

92: Médico

93: Enamorado

94: Cementerio

95: Anteojos

96: Marido

97: La mesa

98: Lavandera

99: Hermanos

En un principio, no había un significado uniforme para cada conjunto de cifras y dependía concretamente de las zonas geográficas o de cada corredor de apuestas. Pero, con el correr de los años se abordó un criterio en común.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras (desde el 0000 al 9999) y se puede elegir entre diferentes horarios para jugar: la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si se acierta un número de:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

¿Cuáles son los sorteos de la Quiniela?

Los sorteos son cinco y se realizan de lunes a sábados.

Las distintas tandas son:

La Previa: se sortea entre las 10.15 y 10.30 horas.

La Primera: se sortea a las 12 horas.

La Matutina: se sortea a las 15 horas.

La Vespertina: se sortea a las 18 horas.

La Nocturna: se sortea a las 21 horas.