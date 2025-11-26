Elon Musk desafió a los mejores jugadores del League Of Legends

El empresario Elon Musk este miércoles extendió un desafío a los mejores jugadores del League Of Legends (LOL) para enfrentarse a la última versión de su programa de inteligencia artificial, Grok 5. El encuentro está programado para el año que viene.

Musk realizó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), red social de la que es dueño hace poco más de tres años. Allí mencionó que también habrá “restricciones” y advierte que “Grok 5 está diseñado para poder jugar cualquier juego simplemente leyendo las instrucciones y experimentando”.

Elon Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo pero quiere más dinero

Musk aclaró que la experinecia sería con "importantes restricciones". La respuesta no tardó mucho en llegar, ya que el mejor equipo @T1LoL le dijo: “Nosotros estamos listos, ¿y tú?”.

El posteo de Musk en X

Elon Musk y la inteligencia artificial en los videojuegos

La inteligencia artificial (IA) desembarcó con bastante fuerza en los videojuegos, además del mencionado League Of Legends, sobre todo en el último año.

La final del LOL en la que T1 le ganó al WBG

Tampoco se puede omitir que la IA realmente existe desde los primeros videojuegos que se caratulan como “retro”, que formaron parte de las últimas dos décadas del siglo pasado, y marcaron a generaciones como centennials y millennials.

En la actualidad, se destacan juegos de la última década como Roblox, Minecraft, Fortnite, Terraria, ARK: Survival Evolved, Stardew Valley y Reworld.

