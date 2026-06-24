Quiniela nacional hoy, 24 de junio EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia.
Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Mirá los resultados de la Quiniela Nacional de hoy:
Resultados del primer sorteo de la Quiniela Nacional de las 10.15 hs
1° 1715
2° 9047
3° 9205
4° 0952
5° 8674
6° 0827
7° 5584
8° 3802
9° 0705
10° 6143
11° 4232
12° 1232
13° 1075
14° 7402
15° 1661
Resultados del segundo sorteo de la Quiniela Nacional de las 12 hs
1° 9047
2° 1730
3° 8411
4° 9160
5° 9192
6° 8543
7° 6851
8° 3085
9° 0373
10° 1782
11° 4689
12° 3215
13° 4081
14° 2471
15° 4460
16° 2186
17° 5184
18° 3886
19° 9499
20° 2221
Resultados del tercer sorteo de la Quiniela Nacional de las 15:00 hs
1° 6153
2° 5947
3° 0111
4° 9294
5° 6633
6° 3484
7° 0314
8° 2909
9° 4214
10° 6331
11° 4620
12° 3908
13° 6164
14° 2073
15° 2672
16° 4165
17° 2368
18° 1575
19° 0482
20° 1124
Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina de las 18:00 hs
PENDIENTE
Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina de las 21:00 hs
PENDIENTE
¿Cuántos sorteos tiene la Quiniela Nacional y a qué hora se juegan?
La Previa: 10.30 hs
Primera: 12:00 hs
Matutina: 15:00 hs
Vespertina: 18:00 hs
Nocturna: 21:00 hs