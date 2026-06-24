Quiniela nacional hoy, 24 de junio EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia.

Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Mirá los resultados de la Quiniela Nacional de hoy:

Resultados del primer sorteo de la Quiniela Nacional de las 10.15 hs

1° 1715

2° 9047

3° 9205

4° 0952

5° 8674

6° 0827

7° 5584

8° 3802

9° 0705

10° 6143

11° 4232

12° 1232

13° 1075

14° 7402

15° 1661

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela Nacional de las 12 hs

1° 9047

2° 1730

3° 8411

4° 9160

5° 9192

6° 8543

7° 6851

8° 3085

9° 0373

10° 1782

11° 4689

12° 3215

13° 4081

14° 2471

15° 4460

16° 2186

17° 5184

18° 3886

19° 9499

20° 2221

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela Nacional de las 15:00 hs

1° 6153

2° 5947

3° 0111

4° 9294

5° 6633

6° 3484

7° 0314

8° 2909

9° 4214

10° 6331

11° 4620

12° 3908

13° 6164

14° 2073

15° 2672

16° 4165

17° 2368

18° 1575

19° 0482

20° 1124

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina de las 18:00 hs

PENDIENTE

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela Nacional Vespertina de las 21:00 hs

PENDIENTE

¿Cuántos sorteos tiene la Quiniela Nacional y a qué hora se juegan?

La Previa: 10.30 hs

Primera: 12:00 hs

Matutina: 15:00 hs

Vespertina: 18:00 hs

Nocturna: 21:00 hs