Thom Walker: “Mi trabajo es inspirar a la gente”

Texturas, aromas o situaciones que pasan inadvertidas a simple vista pueden marcar el camino de nuestro futuro, de nuestras elecciones. Y así sucedió con Thom Walker quien, con sus ojos de niño, observaba fascinado cómo se maquillaba su madrina, una dama fashionista que por los años 80 y 90 amaba la belleza, la moda y todos los detalles que rodean ese mundo. “Ella tenía un amor profundo por el lujo que implicaba el maquillaje y por los packagings. Definitivamente es una de las razones por las que me dedico a esto”, señala.

El tiempo pasó y Walker es, hoy, uno de los referentes del mundo beauty, especialmente desde que se convirtió, hace apenas un mes, en el nuevo Director Creativo de Make up de Givenchy.

Nacido en el norte de Inglaterra, se formó en Paris, trabajó para las revistas más importantes y con fotógrafos de renombre. Híper creativo y vanguardista, también pasaron por sus paletas los maquillajes de famosas como Emma Watson, Claire Foy, Mia Goth, FKA Twigs, Rosalía y Kristen Stewart.

“La belleza se puede encontrar en cualquier lugar y dentro de cualquier cosa. Me gustan los elementos simplistas y hacer que esa simplicidad sea audaz e impactante. Por eso amo todo lo relacionado con el diseño, y lo que me fascina del maquillaje son las infinitas posibilidades que ofrece, ya sean nuevas fórmulas y texturas de productos o ideas de envases inteligentes para un mundo de belleza más sostenible”, señala.

Si pudiera volver el tiempo atrás le hubiera gustado maquillar a Amy Winehouse –“me encantaba ese delineador de ojos audaz, negro e instantáneamente reconocible que creó”- y sueña con crear arte con sus brochas con Anjelica Houston, “es simplemente asombrosa, sobre todo por cómo juega con su poderosa feminidad como con la masculinidad”, asegura.

“Vamos a seguir creando productos icónicos, contando historias inclusivas. Espero definir aún más el enfoque simple e innovador de la marca hacia la belleza”

Precisamente, y como expresa en sus múltiples trabajos a lo largo de su carrera, para Walker el maquillaje no es una cuestión de género. “No creo que sea masculino o femenino, tiene que ser para todos los géneros, no se puede categorizar. Especialmente ahora, que estamos dejando la pandemia atrás, queremos volver a mostrar nuestras caras sin máscaras, queremos volver a contactarnos. El maquillaje es parte de esa libertad, es sensorial, es una manera de expresión”.

Feliz y todavía muy movilizado por ser el nuevo Director Creativo de Givenchy, Thom asume la responsabilidad de continuar con el legado icónico de la marca. Y tiene muy claro el mensaje que desea transmitir. “Cuando pienso en Givenchy, pienso en un lujo poderoso pero simple, atemporal y elegante, que desea traspasar los límites de la belleza. Comparto con la marca ese amor por la simplicidad y la modernidad audaz, la innovación de productos de lujo y la coexistencia de la moda y la belleza para crear una comunidad. Por eso, la musa Givenchy, para mí, es atemporal, elegante, audaz y atrevida. No tiene miedo y es impactante”.

Admirador absoluto del gran Alexander McQueen, icónico Director Creativo de moda de Givenchy en los 90, Thom todavía recuerda sus desfiles, “tan hermosos como atrevidos, así descubrí la marca”. Inspiración latente, que lo motiva para continuar con el legado de la maison a fuerza de trabajo e innovación. “Vamos a seguir creando productos icónicos, contando historias inclusivas. Espero definir aún más el enfoque simple e innovador de la marca hacia la belleza y potenciar el fuerte sentido de comunidad. Ya comencé a trabajar en futuras colecciones de productos y estoy muy emocionado de poder compartirlos”, declara.

Bases de maquillaje, máscaras, sombras o labiales, ¿qué define un buen maquillaje? ¿cuál es la rutina beauty para que ese maquillaje se luzca de verdad?

“Me encanta el primer momento en el que la modelo se sienta en la silla y empezamos a preparar la piel. Es una oportunidad real para mí para conocer a la persona que tengo delante. Me encanta pulir la piel, masajearla. Puedo pasar mucho tiempo haciendo eso, es bastante terapéutico para mí. Estos cuidados de la piel son fundamentales, hay que tratarla amablemente. No creo que haya reglas cuando se trata de maquillaje. Para mí se trata de la autoexpresión y cómo el maquillaje puede hacerte sentir”. Thom Walker tiene un largo camino por delante y sabe que puede inspirar a muchas personas, no solo con su arte, sus brochas y sus colores, sino también con su propia historia.

Trabajó como vendedor, estuvo detrás del mostrador en diferentes negocios y fue maquillador freelance. “Recorrí un largo camino para llegar hasta acá. Mi trabajo es inspirar a la gente, especialmente a la que empezó como yo, desde abajo. Si yo pude llegar, vos también podés hacerlo”.