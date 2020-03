El encendido de la TV revivió con la pandemia

por Agustín Gallardo

El coronavirus vino para cambiar varios de nuestros hábitos, entre ellos, el consumo de televisión, una cuestión que hasta la semana pasada sucedía en un plano completamente distinto. En tiempos de redes en auge, mucho se viene hablando de la baja del encendido de la TV. Sin embargo, desde que comenzó el pedido de aislamiento y, sobre todo, luego del Decreto de Necesidad y Urgencia de cuarentena obligatoria del jueves, la televisión volvió a verse. Y como hace mucho no sucedía.

Según televisión.com.ar el jueves 19 de marzo, el encendido total de la televisión alcanzó 53.6 puntos, siendo el más alto en lo que va de 2020 (contemplando la TV abierta, las señales de noticias, deportivas y otras de TV Paga). Según un relevamiento realizado por Kantar Ibope Media (hecho en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano), el rating en hogares aumentó un 31% y el Average Time Spent del visionado creció un 30%, pasando el 2 de marzo de 4 horas 52 minutos a 6 horas 20 minutos, el martes 17. El informe indica –lisa y llanamente– que hubo más personas y, por otro lado, mirando más tiempo.

En este contexto, se destaca el caso de Telefe Noticias, que el jueves pasado hizo la marca más alta desde el 2 de octubre de 2017 (14.1) “Telefe Noticias viene siendo lo más visto del día. Se le está dando prioridad a la noticia ”, cuentan desde el canal de las pelotas. “Es lógico que en momentos de crisis las audiencias vuelvan a los noticieros de la TV abierta. En especial a los más confiables y menos implicados en operaciones políticas. En general los jóvenes eligen internet para estar al día pero en situaciones como esta la cosa cambia. Informar bien y ser confiable tiene premio en rating. Es inédito que el día de las medidas de aislamiento Telefe Noticias haya extendido el noticiero durante tres horas por la gran atención que se generó. Creo que muchos entendieron que allí no había lugar para las fake news. Ojalá la lógica del rating fuese siempre así y que se consumiera más a los comunicadores más responsables. Pero no. Como la pandemia, eso también pasará”, dice a PERFIL el periodista Reynaldo Sietecase, parte del staff del noticiero.

El caso de Telenoche también es representativo ya que, al igual que Telefé, estiró su programa a más de dos horas de duración el jueves, cuando hizo un pico de 13.1. El Trece al igual que la mayoría de los canales sufrió bajas y un reacomodamiento de sus programas. Mirtha Legrand decidió quedarse en su casa por tiempo indeterminado. Las próximas emisiones de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand estarán a cargo de Juana Viale, su nieta.

En medio de las noticias la gente se quiso relajar también. Este es el ejemplo de Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimientos de Guido Kaczka que subió un punto de rating esta semana. El Trece evalúa para la semana que viene –ya están grabados los programas– que se estire un poco más de tiempo.

Pol-Ka dejó de grabar Separadas, que fue emitido hasta el jueves pasado. Otras de las producciones que también suspendió las grabaciones fue El Tigre Verón. Ambas suspensiones tuvieron que ver con la resolución de la Asociación Argentina de Actores que les comunicó esta semana a sus afiliados que no grabaran más. “Por razones de público conocimiento en relación a las medidas preventivas frente al coronavirus (Covid-19), y con el objetivo de salvaguardar la salud de todo el equipo técnico, producción, participantes e invitados especiales; Turner Latin America acordó con El Trece la cancelación de las grabaciones de Pasapalabra en Argentina”, fue el comunicado que trascendió de Turner. El programa conducido por Iván de Pineda volvería al aire el 10 de abril.

Desde el sábado 21 de marzo, El Nueve refuerza sus noticieros con ediciones especiales: los sábados de 14.30 a 17 y de 22 a 0, mientras que los domingos saldrá también de 14.30 a 17 y de 22 a 23. América TV ha sufrido también la baja de programas. Este es el caso de Incorrectas. Moria Casán, su conductora, se despidió hasta nuevo aviso.

Liliana Parodi, gerenta de programación de América, estuvo toda esta semana trabajando a contra reloj con la adaptación de sus contenidos. “No es momento para las métricas. Hay una tragedia mundial que nos incluye y no creo que sea oportuno hacer un tema de si crecimos o no en rating por semejante desgracia. Lo que si es cierto es que al estar en su casa, las personas eligen informarse por TV y América es lo que hace siempre”, reflexionó Parodi a PERFIL. Como hecho anécdótico, las señales de noticias de cable hicieron números siderales esta semana, no así los canales de deportes.