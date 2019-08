Desde hoy, PERFIL se convirtió en el primer diario perfumado

Noticias Relacionadas La tapa del Diario Perfil de este sábado 10 de agosto

Para el Diario PERFIl la edición de este sábado 10 de agosto de 2019 tuvo connotaciones muy especiales, ya que se trata de la primera tirada en la que el papel utilizado es perfumado. La experiencia es inédita y apunta a generar una sensación agradable que acompañe a la lectura, y las fragancias serán aportadas por la mayor empresa de perfumes del mundo, Givaudan, fundada en 1768, y con 150 creadores de esencias en cinco estudios ubicados en París, Nueva York, Dubai, Singapur y San Pablo.

Cuando se experimenta un olor por primera vez, el cerebro registra esa impresión y la almacena durante años, en un vínculo con la memoria que tiene conexiones directas con las emociones. Asi los aromas se convierten en un viaje de toda la vida de los sentidos e influyen en el estado de ánimo, lo que llevó a Givaudan a patentar una fragancia que mejora la calidad del sueño midiendo con electroencefalografías la actividad cerebral de las personas.

Apenas como un ejemplo, el aroma del jazmín es utilizado en los grandes shoppings para mejorar la experiencia cinematográfica en las salas 4D, y puede señalarse que Givaudan creó el 30% de todas las fragancias del mundo (http://bit.ly/fragancias-desde-1930), con una lista que integran Christian Dior: Miss, Poison y J’Adore; de Yves Saint Laurent: Y, Rive Gauche, Opium y Kouros; de Nina Ricci: Air du Temps; de Givenchy: L’interdit, Ysatis y Wau; de Balmain: Mousier; de Paco Rabanne: Calandre, Homme y 1 Million; de Van Cleef & Arpels: First; de Oscar De La Renta: Oscar; de Azzaro: Pour Homme; de Hermès: Eau d’Orange Verte; de Cartier: Must; de Calvin Klein: Obsession; de Cacharel: Loulou; Kenzo; de Thierry Mugler: Angel; de Shiseido: Féminité du Bois; de Bulgari: The Verts; de J.P. Gaultier: Le Mâle; de Hugo Boss: Hugo; de Armani: She; de Burberry: Brit; de Dolce & Gabbana: The One; de Prada: Infusion d’lris y Luna Rossa; de Gucci: Guilty; de Montblanc, Legend; de Versace: Eros; de Ralph Laurent, Polo Red; de Carolina Herrera: Good girl; Tiffany y de Chloe, Nomade.

Con su nuevo lanzamiento, entonces, PERFIL lo invita a leer no solo con sus ojos. Disfrútelo.