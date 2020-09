Juicio por Canal 9: la Justicia estadounidense volvió a fallar a favor del Grupo Albavisión

El conflicto societario que rodea al Canal 9 pareciera avanzar a una resolución que favorecería al Grupo Albavisión, del empresario mexicano Remigio Ángel "El Fantasma" González González, luego de que la Justicia estadounidense ordenara hoy el inmediato desalojo de las actuales autoridades del Canal 9 de Buenos Aires.

Es que el canal ubicado en el barrio porteño de Colegiales tiene una fuerte disputa entre el empresario mexicano mencionado y su ex abogado y mano derecha, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, a quien la jueza del Tribunal de Cancillería de Delaware, Morgan Zurn, acusó de actuar de "mala fe en un esfuerzo por robar lo que no era suyo. Lynch nunca fue el titular: presentó este litigio como un intento de apoderarse de la propiedad, no de retenerla".

La magistrada norteamericana ya había fallado que el 100% de la propiedad de empresas que constituyen Canal 9 pertenecen al Grupo Albavisión y, ante la apelación de Lorefice Lynch, ratificó su postura al entender que "sería inapropiado permitir que Lynch retuviera el poder que solo obtuvo por acusaciones falsas de mala fe ante este Tribunal".

La sentencia no sólo obliga a Lorefice a pagar los abogados y gastos legales incurridos por el Grupo Albavision sino también a entregar la conducción del canal en las próximas horas a un administrador que designe el empresario González González.

Un fallo de Estados Unidos restituye Canal 9 al Grupo Albavision

Pero, al confirmarse esta resolución que esperaba el ENACOM, ahora Canal 9 deberá quedar en sintonía con la Ley de Medios argentina, que establece que el capital extranjero no puede superar el 30 por ciento. Por eso, el empresario mexicano debería vender una gran parte del medio.

Tal como reveló PERFIL en agosto, el objetivo final del mexicano podría ser ese, más que retener la titularidad del medio. Aunque todo el proceso tomaría meses, por lo menos. Una vez cerrado el capítulo judicial, el titular tendría que presentarse para acreditar su condición en el Enacom, que demoraría entre 30 y 60 días para emitir un dictamen final, siempre y cuando todos los documentos se encuentren en regla. El empresario entonces debería seguir obligado a un proceso de desinversión dentro de un plazo de seis meses, siempre y cuando no decidiera judicializar la resolución.

Lorefice Lynch fue el abogado a quien González González designó para comprarle a Daniel Hadad en 2006 el canal. El caso llegó a la justicia de Delaware porque es allí mismo donde fueron constituídas algunas de las sociedades dentro de las maniobras irregulares de Lynch.

Según los fallos de la jueza Morgan Zurn, "González González creó una compañía de responsabilidad limitada de Delaware para mantener valiosos activos de medios, incluidas numerosas filiales creadas y que operan en Argentina. Un joven abogado de la firma que asesoraba en esos esfuerzos iniciales de expansión, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, desarrolló una relación con el empresario y, finalmente, se convirtió en su mano derecha en Argentina".

El futuro de Canal 9 podría definirse recién en 2021

"Lorefice Lynch, asesoró al empresario sobre la ley argentina y se desempeñó como representante legal formal de la compañía tenedora en Argentina, ganando rápidamente la confianza inquebrantable del empresario".

Asinismo, explicó que "utilizando su posición de confianza, Lorefice Lynch indujo al empresario a firmar documentos que indicaban que él, no el empresario o su afiliado, era el miembro mayoritario de la compañía. Poco después de que se firmaron esos documentos, una nueva ley argentina, según Lorefice Lynch, requería que un argentino tuviera el interés mayoritario en las compañías de medios que operan en Argentina. Esto inspiró a Lorefice Lynch a elaborar un esquema de estafa mas sofisticado: informó al empresario que era necesario asignarlo como miembro mayoritario de la sociedad para cumplir con la nueva ley".

De acuerdo a lo consignado en la sentencia, Lorefice Lynch le aseguró al empresario que "actuaría como un simple fiduciario y que no representaría problemas societarios en el futuro para los verdaderos propietarios". "Después de establecerse como el miembro mayoritario de la compañía, Lorefice Lynch abandonó su papel de fiduciario para tomar el control real sobre la compañía", concluyeron los letrados. "Lorefice Lynch indujo fraudulentamente al empresario a ejecutar esos documentos y ha procedido con alevosía y de mala fe", concluyeron.

El fallo completo:

J.D. / M.C.