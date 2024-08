Agustín Salvia: "La inseguridad alimentaria habla de la gravedad de la pobreza en nuestro país"

El investigador del Conicet, Agustín Salvia, alertó sobre distintos sectores de la sociedad que sufren “situaciones severas” como reducir la dieta alimenticia, padecer hambre y afectar las capacidades de desarrollo biológico y psicológico. Además, habló sobre los indicadores que incluyen a la clase media que no sufre de hambre pero sí de otras carencias en materia de consumo. “Un 35% de nuestros hogares están sometidos a una pobreza crónica”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Salvia es investigador principal del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Un informe de UNICEF reveló que en Argentina un millón de niños se van a dormir sin comer. Varias veces, en este mismo programa, hemos debatido respecto de cómo miden en distintos países de América Latina y en otras partes del mundo la pobreza, y la percepción que tenemos es que hay más pobreza en otros países de América Latina que en Argentina, cuando los índices oficiales indican otra cosa, pero me parece que hay un punto que es indiscutible: más de un millón de chicos que se van a la cama sin cenar no es una cuestión de estadísticas respecto del porcentaje de cómo tomamos la pobreza nosotros y cómo la toman, por ejemplo, los brasileños. Una de las cosas que más me conmueve de Lula es el compromiso que tiene con este tema. Él mismo dice que lo único por lo que ha llegado a la política y por lo que lucha todos los días es para que no haya ningún brasileño que no tenga tres comidas diarias. Parece algo bastante básico, pero ahora, viendo esto de Argentina, me pregunto cuál es la otra ambición más importante que la cena de los chicos.

Una aclaración metodológica e interesante es que el Índice de Inseguridad Alimentaria que se aplica en buena parte de los países del mundo y que se utiliza para encuestas en países con altos niveles de pobreza permite medir de manera directa, no indirecta a través de los ingresos, un indicador que justamente involucra la definición de pobreza, que son las privaciones económicas e injustas que afectan el desarrollo de la vida.

Informes de UNICEF: la evolución de sus portadas desde los gobiernos de CFK a Milei

Entonces, este concepto de inseguridad alimentaria, no poder acceder a los alimentos necesarios para cubrir la necesidad del hambre, no por razones económicas sino por otras razones, se ha constituido en un indicador para mostrar que más allá de cualquier variación en materia de metodología o discusiones en cuanto a cuánto es la canasta básica alimentaria o el valor que debería cubrirse en materia de inclusión social, aparece como un indicador directo muy expresivo de lo que se considera desde el punto de vista sociológico. La inseguridad alimentaria habla de la gravedad de la pobreza en nuestro país.

Pobreza e indigencia, primer trimestre de 2024.

En Argentina hay un 12% de hogares que presentan una frecuente inseguridad alimentaria severa. Estos eslabones son en contexto de los últimos 9 meses, no solamente en los últimos 6. En total, para eso que se podría llamar producciones económicas que hacen al funcionamiento básico de la sociedad, hay más de un 30% de hogares que estarían afectados por la inseguridad alimentaria general o bruta, que sería aquella que incluye a los que padecen hambre de manera frecuente y a quienes deben reducir su dieta alimenticia básica.

Margarita Barrientos: "Me encantaría juntarme con Milei para contarle lo que está pasando"

Esto se mide a través de un índice que da cuenta de la realidad de Argentina, por lo menos un 35% de nuestros hogares están sometidos a una pobreza crónica que tiene que ver con privaciones que afectan el desarrollo humano y la integración social, y dentro de ese mundo, la mitad está afectada por situaciones de pobreza extrema.

Incluso hay indicadores por arriba del 54% que incluyen a la clase media que no padece hambre pero sí otras carencias en materia de consumo, aunque no están afectados por situaciones tan severas como es reducir la dieta alimenticia, padecer hambre y afectar las capacidades de desarrollo biológico y psicológico en las personas.

AO VFT