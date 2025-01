Alfa: "Seré candidato si Milei me lo pide"

El ex Gran Hermano, Walter Santiago, considera que el discurso y las acciones de Milei están transformando a la Argentina y quiere sumarse a esa revolución. Alfa destaca que su interés no es el poder, sino contribuir al cambio que La Libertad Avanza está realizando en el país. “Milei fue electo con un discurso y está cumpliendo, eso quiero acompañar”, declaró.

Walter Santiago, conocido como Alfa, fue participante de Gran Hermano y es aspirante a ser candidato a diputado por La Libertad Avanza. Desde su participación en el acto con Karina Milei, Alfa está en e centro de la escena.

Muy buenos días, Alfa. Jorge Font lo saluda, encantado. Primero, a pesar de que usted se postuló como diputado por La Libertad Avanza, la propia agrupación lanzó un comunicado desmintiendo su candidatura. Pónganos al tanto de cómo está hoy la situación: ¿finalmente fue un malentendido? ¿Cómo lo ve usted hacia adelante?

No fue que yo me postulé como candidato a diputado. Siempre dije que no quería estar en política. Cuando yo salí de la casa, tuve un montón de ofrecimientos y me negué a todos. Pero estoy viendo que el país está cambiando.

Yo crecí en un país con trabas, con problemas, con piquetes, con bombos, con manifestaciones, con sindicalistas ricos, con políticos inoperantes. Entonces, veo que hay un cambio en el país en este momento, un cambio en la Argentina. La Argentina está cambiando hacia adentro y hacia afuera. Entonces, lo que yo quiero es sumarme a ese cambio.

Yo conocí a Milei cuando salí de la casa de Gran Hermano. Me crucé con él en un par de programas, hablé con él. Lo que yo estoy diciendo—y lo digo permanentemente— es que Milei fue electo con un discurso y está cumpliendo con lo que prometió, con lo que dijo que iba a hacer, a pesar de cargar con todo el costo, porque hay un costo grande detrás de todo esto, y lo está haciendo y se lo está bancando.

Entonces, yo a eso me quiero sumar: al cambio de país. Yo quiero un país mejor para mi hija, para mis nietas, para las generaciones que vienen después. Un país rico, como todos decimos: “la Argentina, el país rico, el granero”. Y al final no tenemos nada.

Un país donde se acabe la dádiva y el merendero, y la gente pueda ir a comprar para llenar la heladera y merendar en su casa. Un país donde se acabe el hotel de sindicalistas y de sindicatos, y que la gente, con lo que le dejan de robar durante todo el año, metiéndole la mano en el bolsillo, a fin de año pueda elegir a qué hotel ir y pagarlo de su bolsillo.

Usted dijo que cuando salió de la casa de Gran Hermano recibió distintas ofertas de partidos políticos. ¿De qué partidos recibió esas ofertas?

En su momento fue de La Libertad Avanza. Se reunieron en la zona donde yo estoy siempre, en la zona norte, en Pepino. Hicieron una reunión en Pepino, me llamaron para que me sume a la reunión. Y de verdad, yo no quería sumarme a la política, no me interesaba tener el cartel de político. No me interesa el puesto político. No voy por una candidatura. No me interesa ser candidato a nada. Quiero sumarme a un cambio de país. Quiero ser protagonista de un cambio de país.

O sea que en su momento no quiso ser candidato porque dudaba de que fuera lo que hoy usted ve que realmente es. ¿Cuáles eran sus dudas en aquel momento sobre La Libertad Avanza?

Yo no me quería sumar a ningún movimiento político. No eran dudas, yo no dudaba. O sea, en ese momento estaban en campaña y se estaba viendo qué iban a hacer. La famosa campaña de Milei contra Massa. Entonces, yo no dudaba de lo que estaban ofreciendo. Había que ver después, en la cancha, si lo que prometían iban a cumplirlo, y yo veo que lo están cumpliendo.

Entonces, de ahí surge esta inquietud de querer sumarme para poder ver de qué manera puedo dejar algo, puedo entregar algo, y de qué manera puedo sumar un esfuerzo, aunque sea grande, chiquito, lo que sea, para colaborar en este cambio de país.

Claudio Mardones: Usted ha seguido con atención el impacto que generó su presencia en el acto de Karina Milei en Mar del Plata. Ahí surgieron todo tipo de especulaciones, pero una específica. Hablaba de una relación, un diálogo que usted mantiene con el secretario de Deportes, Daniel Scioli. ¿Es cierto que mantiene reuniones con él en La Ñata?

Mirá, yo tengo una amistad con Daniel Scioli hace muchísimos años. Yo lo conozco desde que tengo 17 o 18 años. Mi padre era conocido de José Scioli, Pepe Scioli, el papá de Daniel. Mi viejo siempre estuvo relacionado con artículos del hogar. Yo trabajé con Daniel en la época de Frigidaire y Electrolux. Te estoy diciendo: año 85, 86. Conozco a toda la familia Scioli, los quiero mucho, tengo una relación de amistad muy grande.

Y sí, es verdad, nos reunimos en La Ñata cada tanto a comer, a compartir entre amigos, a recordar momentos de toda una vida. Pero Daniel no me empujó a nada. Daniel no me pidió nada. No me dijo “andá y sentate”, “andá al acto”, “quiero que vayas”. Eso quiero que quede bien claro.

CM: ¿Usted desmiente que haya habido alguna influencia de Daniel Scioli en su presencia en el acto de Karina Milei en Mar del Plata?

Lo desmiento terminantemente. Para nada. Yo soy muy amigo de Daniel, lo quiero mucho. La hija de Daniel, Francesca, para mí es como una sobrina. Nicolás Scioli, al hermano, lo conozco desde chiquito. Tengo una relación de amistad muy grande con ellos. Pero Daniel en ningún momento me dijo “andá al acto de Milei”. Jamás me lo dijo, ni me lo pidió, ni me lo insinuó.

Sí hablamos ocasionalmente de la realidad del país. Daniel es un tipo “de laburo”. Se levanta todos los días a las seis de la mañana y se mete a hacer cosas. Labura todo el día con Turismo y con Deportes.

CM: Teniendo en cuenta esta relación que tiene hace años, ¿cómo ha evaluado usted—y si ha dialogado con él—este Scioli que hoy vemos? Algunos lo llaman “el peronista permitido” de Milei, porque está al frente de la cartera de Deportes. Para muchos sorprendió ese salto desde el peronismo a transformarse en una figura de confianza del Presidente ¿Qué valoración han hecho?

Mirá, te vuelvo a decir: yo creo que hay un cambio de país. Hay que terminar un poco con los carteles esos: el peronismo, Perón, la doctrina peronista. Perón murió el primero de julio de 1974. Si vos vas hoy a Estados Unidos, no vas a encontrar una sola persona que te diga “¡Viva Roosevelt!”, ni siquiera “¡Viva Obama!”, porque ya están pensando en quién viene después de Trump. Entonces, terminemos con el tema del peronismo.

CM: ¿Para usted Scioli ya no es peronista?

Yo creo que Scioli es Scioli. De verdad lo digo: Scioli es Scioli y Milei es Milei. Dejemos de buscar siempre ir atrás a la historia. Creo que muchas veces somos presos de la historia en Argentina. Siempre es “porque Perón dijo” en el 74… estamos en 2025 ¡2025!, y se sigue cantando la marcha peronista, ¡combatiendo al capital!

Yo estoy convencido de que hay que hacer un cambio. El cambio de país también lleva esa parte: dejaemos un poco el pasado. No enterremos el pasado, tengamos memoria para lo que vivimos y lo que pasó, pero no sigamos atados.

Alejandro Gomel: Cuando estaba en la casa de Gran Hermano había un personaje llamado “Furia”, que muchos lo comparaban en ese momento con la irrupción de Milei: disruptivo, en contra de lo que se esperaba que hiciera alguien, y la gente la quería mucho. Si Furia era Milei, ¿Alfa quién sería, Scioli?

No, Alfa es Alfa. Yo soy yo.

AG: Sí, sí, por supuesto. Dentro de este juego que se hacía, digamos, ¿con quién se sentiría usted representado o identificado en el mundo de la Argentina?

Yo en este momento me siento identificado con Milei. No desde el aspecto que vos decís, de Furia, de los gritos y todo eso. Reconozcamos que los cambios que está haciendo Milei nos tocó el bolsillo a todos: a vos, a mí, a mis amigos, a mi familia. Y él se está bancando todo eso. Ese ajuste que había que hacer porque la fiesta no podía seguir. No podía seguir habiendo la fiesta que existía. ¿Y quién bancaba esa fiesta? ¿Qué iba a pasar con el país cuando las tarifas que se pagaban no existían? Porque seamos realistas: no existían.

A mí también me duele ir a cargar gasolina y pagar 1.300 pesos el litro cuando antes lo pagaba 300.

AG: Entonces, si viene hoy Milei y le dice: “Necesito una mano, Alfa. Necesitamos que seas candidato para nosotros”, ¿qué le respondería a Milei?

Que sí, sin ninguna duda. Cuando estuve con Karina en el acto, le dije: “Karina, ¿de qué manera me puedo sumar?, yo quiero sumarme de alguna manera para poder poner mi granito de arena”.

En ese momento quedé en que iba a comunicarme. Yo ahora estoy haciendo temporada en Mar del Plata hasta el 2 de marzo. Quedé que cuando volviera a Capital me iba a comunicar con yamila, que es la apoderada del partido. Pero vuelvo a repetir: no voy por una candidatura. Es la famosa frase de “ir por el bronce y no por el oro”. Yo no necesito nada hoy. No necesito dinero, no necesito cobrar, no necesito un puesto. ¿Entendés?

Yo, con lo que tengo, a mis 61 años, estoy feliz, estoy bien, no necesito nada. Laburé toda mi vida. Porque mucha gente piensa… me habían hecho ese “glamour” de que yo no trabajaba, de que no hacía nada. Pero yo trabajé toda mi vida. Conozco el país de punta a punta. Trabajé como viajante de comercio en toda la Patagonia argentina. He dormido arriba del auto para no pagar una noche de hotel.

