Daniel Pastore: “es la hora del campo y esperamos que Milei baje las retenciones”

Daniel Pastore ejerce el periodismo desde hace más de 30 años. San Francisco fue su lugar en el mundo para desempeñar su profesión y armar su familia. Hoy es el ministro de Vinculación Comunitaria del gobierno de Martín Llaryora y tiene a su cargo el área de comunicación. En las últimas semanas, el vocero levantó su perfil y comenzó a dar entrevistas, lo que equivale a decir que habla por el gobernador, de quien es un hombre de extrema confianza.

De hecho, lo acompañó a Rosario al encuentro de los mandatarios de la Región Centro con sus colegas de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. En diálogo con Punto y Aparte por Punto a Punto Radio (90.7) habló de la situación del campo, de la coyuntura de Epec, la relación de Llaryora con Schiaretti, las candidaturas del peronismo para las próximas elecciones y de Milei.

-La Región Centro advierte por la situación del campo y reclama la baja de retenciones. Llaryora señaló que muchos productores se pueden fundir…

-Debe llegar la hora del campo, que viene haciendo una contribución enorme con el pago de retenciones que no son coparticipables, es toda plata que va al gobierno nacional. Es una situación compleja porque los precios internacionales son bajos, hay problemas climáticos y la situación cambiaria no es la más favorable. Los tres gobernadores entienden que es la hora del campo y por eso piden la eliminación o reducción de las retenciones al Gobierno nacional.

-¿Tienen algún guiño de Casa Rosada sobre una respuesta favorable al pedido o reclamo?

-No tenemos un guiño específico, pero la Mesa de Enlace nacional ya hizo el reclamo y hay una reunión pendiente con el ministro de Economía Luis Caputo. Queremos dejar bien planteado el reclamo y que la próxima medida de la Nación beneficie a este sector productivo.

-Sorprendió la noticia de la privatización de Epec. Mucha gente se asusta cuando se habla del traspaso a manos privadas de una empresa del Estado.

-Se generó algún nivel de confusión pero lo que estamos haciendo es una adecuación de los entes provinciales a la legislación vigente a partir de la ley de bases y del DNU 70 que ordena la adecuación de estos organismos a la legislación vigente, lo que equivale a decir que deben transformarse en sociedades anónimas. Esto involucra a muchos organismos provinciales porque además de Epec están las agencias, la Lotería de Córdoba y el ente que administra la terminal de ómnibus. En Epec surgió el tema de la privatización, a pesar que el gobierno le aclaró a los cuatro gremios que lo que se hará es una adecuación a partir de lo dispuesto por el gobierno del presidente Milei. El gobierno no tiene interés en privatizar Epec ni sumar capital privado y garantiza que la situación laboral de los trabajadores seguirá igual. Pudo haber existido alguna confusión pero el gobernador está conforme con Epec y aspira a que siga mejorando y siga transformándose en una empresa cada vez más eficiente y para que continúe operando. Hay que hacer todas estas modificaciones porque Nación tiene una instancia en la que puede llegar a cancelar el CUIT y no se puede seguir operando.

-¿Todas esta adecuaciones también implican que las agencias del gobierno vayan hacia ese rumbo?

-Sí, es un proceso en el que estamos comprometidos y está vigente una prórroga porque el plazo venció el 31 de diciembre. Ya tenemos el marco legal para que cada titular del organismo avance con esto.

-¿Esta confluencia institucional con los gobernadores Pullaro y Frigerio en la Región Centro, puede transformarse en una coalición política?

-Este año tenemos la idea de consolidar Hacemos por Argentina bajo el liderazgo de Juan Schiaretti y queremos proponerle a los argentinos una alternativa a las ideas de Milei y Cristina Fernández. Creemos que es posible un modelo diferente, como el de Córdoba. Todos los que coincidan con eso, tendrán un canal electoral para expresarse. Creemos que podemos consolidarnos como una alternativa este año. Pensar en 2027 es pensar en algo que está muy lejos.

-¿Qué aspiración concreta tienen para las elecciones legislativas?

-Esta es una opinión personal y no quiero involucrar a mi partido. Si nosotros logramos que nuestra propuesta con Juan Schiaretti al frente se consolide, creemos que podemos llegar a un 12/14 por ciento de los votos. Hay que recordar que ya somos una fuerza nacional y que Schiaretti sacó más del 7 por ciento de los votos en la elección presidencial. Eso nos estaría ubicando como la tercera fuerza. Nosotros creemos que hay un tercio de la ciudadanía que opta por Milei y otro tercio por Cristina Fernández de Kirchner. En el medio queda otro tercio que tiene una visión mucho más moderada, que no plantea ni la eliminación del Estado ni una especie de stalinismo con un estado avasallante. No puede hacerse una cooperativa de dirigente y por eso nosotros creemos que Schiaretti tiene todas las condiciones, experiencia e historia para liderar esto. Confiamos en hacer una buena elección. Hay mucha gente que va a votar por La Libertad Avanza sin que Milei sea candidato, por Cristina sin que ella se presente. Y también por Juan, aunque él no se postule. Aunque si lo hiciera para nosotros sería mucho mejor, por supuesto.

-A partir del nuevo escandalete que protagonizó Guillermo Kraisman, ¿en cuánto puede favorecer o desfavorecer la presencia de punteros a una gestión?

-En términos generales, el gobierno no puede garantizar que no haya delincuentes con uniforme o dentro de la política. Lo que podemos garantizas es que no haya impunidad, que los fiscales puedan investigar y los tribunales juzgar. En la Policía se hizo una gran depuración y en la política se trata de trabajar en base a modelos de militancia y de comunicación, de acuerdo a las nuevas tecnologías que generan nuevos modos de comunicación, tratamos de adaptarnos. El caso más claro es el de Milei, que llegó sin estructura política. Nosotros usamos todas las herramientas disponibles y las adaptamos al estilo de Llaryora, que no es el mismo de Milei. No podemos imitar porque no funciona

-¿Utilizaría Inteligencia Artificial para la campaña política?

-Nosotros usamos Inteligencia Artificial para algunas actividades de comunicación. Es una herramienta, que se puede utilizar bien o mal. No nos podemos negar y es muy útil para resumir. Obvio que siempre debe estar la mirada del hombre para ponerla en el marco que corresponde.

-¡Cuándo se resuelven las candidaturas?

-Llaryora ya dijo que apoya la eliminación de las Paso. Habrá que ver qué pasa si se eliminan o, en su caso, se suspenden.