Analista en Ucrania: "No creo que esto sea una guerra nuclear"

La reciente autorización para que Ucrania utilice misiles contra Rusia busca desactivar las bases aéreas rusas y detener los bombardeos constantes, según analiza Alexander Slyvchuk: "Es hacia blancos justificados, no se trata de bombardeos sobre población civil. Es para impedir que Rusia siga avanzando". Además, sostuvo que en Kiev tomaron el triunfo de Trump con un optimismo moderado, ya que puede implicar cambios para mejor o empeorar la situación. “El peor escenario sería que Ucrania sea obligada a ceder territorio y firmar algún acuerdo con Rusia”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Alexander Slyvchuk es analista político ucraniano recibido en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de la capital de Ucrania, Kiev, y coordinador del programa de cooperación para España Latinoamérica del Transatlantic Dialogue Center.

Imagino el momento que están viviendo allí con la posibilidad directa de que la guerra se transforme en una guerra nuclear. ¿Cómo se vive esa posibilidad?

Nosotros tenemos dudas sobre eso. Yo no creo que esto vaya a convertirse en una guerra nuclear. Hay mucha retórica que llega desde Rusia en forma de chantaje. Ellos van a continuar utilizando armamento convencional porque utilizar armamento nuclear significaría para Rusia una gran pérdida posterior.

Eso provocaría una respuesta inmediata de Occidente y eso Rusia no lo busca. Lo que sí busca Rusia es continuar con su estrategia de guerra a largo plazo, una guerra de desgaste.

¿Cómo ve el futuro de esa guerra de largo plazo en el contexto del cambio de presidente en los Estados Unidos?

Hay cierto optimismo, moderado, en Ucrania por el cambio de presidente en Estados Unidos porque, francamente, si hubiera ganado Kamala Harris, esta guerra se podía convertir en un conflicto prolongado. Con la administración demócrata tuvimos muchas palabras, pero no siempre decisiones rápidas.

Con Donald Trump eso podría cambiar. Puede ser algo positivo o negativo, es una lotería, porque Donald Trump no conoce la causa ucraniana. Francamente, la administración actual la conoce mejor, pero Ucrania ya está buscando comunicación con el equipo de Donald Trump para explicarle de qué se trata este conflicto. Algún cambio seguramente va a ocurrir.

Cuéntenos las dos hipótesis, la positiva y la negativa. ¿Qué podría pasar en cada uno de los dos caminos?

La positiva sería que Trump haga a Rusia respetar las reglas del juego, y la continuación en el suministro de armamento, no para prolongar la guerra, pero de momento Rusia está avanzando y la ayuda de Estados Unidos llega muy tarde o no llega.

El triunfo de Trump es visto con "optimismo moderado" en Ucrania.

El permiso de utilizar misiles contra Rusia, Ucrania lo viene pidiendo hace más de un año y recién hoy lo tenemos. Los Estados Unidos básicamente no se preocuparon por muchas cosas y reaccionan siempre tarde. Un escenario mejor sería que hagan a Rusia respetar los intereses de Ucrania, o los intereses de Europa, por lo menos, para que retrocedan.

El peor escenario sería que Ucrania sea obligada a ceder territorio y firmar algún acuerdo con Rusia, que en teoría se convertiría en una pausa operativa de 4 o 5 años. Esto lo entendemos muy bien. Firmar algo con Rusia, ceder el territorio, significa tener guerra mañana. Por eso lo que buscamos es la solución más justa, digamos.

Si la guerra se suspendiera hoy y se retomara en cuatro o cinco años, probablemente Putin ya no estaría en el gobierno.

En cuatro o cinco años tendrá 75 o 76 años, va a continuar en el gobierno . No tenemos ninguna esperanza de un cambio de poder en Rusia, de que haya elecciones democráticas o alguna protesta. Eso no va a ocurrir. Por eso tenemos que prepararnos para un escenario peor en la relación con Rusia. Esto es un escenario bélico y, en ese sentido, ceder a Rusia y olvidar todo significa tener guerra mañana. Por eso me parece que Donald Trump es el primer interesado en que Rusia pague por lo que hizo.

¿Qué efecto puede producir en Rusia la autorización de que Ucrania utilice esos misiles?

El objetivo principal era destruir las bases aéreas que están al alcance de Ucrania para que Rusia deje de utilizar cohetes y utilice los aviones bombarderos contra Ucrania, porque el problema principal son las bombas guiadas y los misiles crucero sobre Ucrania cada semana.

Hasta ahora no pudimos alcanzar estos objetivos con el armamento que usamos, y queremos destruirlos. Es un blanco justificado, no se trata de bombardeos sobre población civil. Es para impedir que Rusia siga avanzando.

¿Y lo van a hacer?

Ya lo hicimos. Rusia continúa utilizando armamento que tiene. Para nosotros recibir una oleada de misiles o de bombas por las ciudades fronterizas, como la capital ucraniana Odesa, es algo cotidiano. Esto ya ocurre. Por eso decir que Rusia va a tener una represalia con un bombardeo no es una represalia, es lo que hace ya hace tres años.

