Julián Álvarez ya es furor en el Manchester City

Si bien la llegada de Julián Álvarez se dio al mismo tiempo que el arribo de Erling Haaland a las filas del City, la presencia de un argentino siempre tiene otros tintes. Las comparaciones son inevitables, y así los fans del City todavía haciendo el duelo por la partida de Sergio Agüero del club, la llegada de la Araña presta a esa conversación y ese entusiasmo.

Ambos centrodelanteros, con gol, con el siempre aclamado talento argentino, Álvarez está frente a un desafío soñado, pero al mismo tiempo aterrador. El Kun dejó la vara demasiado alta para cualquier delantero que se ponga la casaca de los ciudadanos, ya que es el máximo goleador de la historia del club con 260 goles en 390 partidos. Pero la realidad es que, en el intento de cobijar el arribo de Álvarez al City, los hinchas ya le dedicaron una canción cuando el delantero apenas jugó tres partidos y marcó un solo gol. Menuda bienvenida.

La recorrida del ex River en el City arrancó de la mejor manera. En su primer partido oficial bajo las indicaciones de Pep Guardiola, el delantero aportó un gol en la derrota 3-1 ante el Liverpool en la final de la Community Shield. Pese al resultado adverso el argentino se llevó el visto bueno de todos, cuerpo técnico y los mayores jueces de todos en este deporte, los hinchas.

Luego sumó minutos en los primeros encuentros de la Premier League ante el West Ham y el Bournemouth. Ya en el último partido del City en el empate 3-3 ante Newcastle no vio minutos, pero sí tuvo protagonismo afuera del terreno de juego. En su camino al Saint James Park, los fanáticos del City esbozaban el hit dedicado para Julián, hablando de su talento y comparándolo nada menos que con el mencionado Sergio Agüero. Pocos minutos después de que los demás hinchas asimilen la canción, esta se volvió viral y fue parte del reparto de canciones de los Citizens en el estadio.

Los hinchas del Manchester City hicieron un mural en honor a Julián Álvarez

El hit del argentino dice lo siguiente: "I am in love, so glad your mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his first names Julian the second Álvarez", son las letras en inglés. ¿Cómo sería la traducción del tema del delantero de la Scaloneta?: "Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián y su apellido es Álvarez".

Con el Crystal Palace en la órbita para el equipo de Guardiola, Álvarez querrá seguir sumando minutos y sobre todo buenas actuaciones como las que viene arrastrando últimamente. Claro está, hay dos objetivos primordiales en la cabeza del delantero de 22 años: adaptarse cuánto antes al fútbol inglés y ganarse la consideración de Lionel Scaloni para estar presente en la Copa del Mundo en Qatar.

JL PAR