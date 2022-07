La Copa Libertadores, una obsesión maldita para Boca

Los doce pasos, que tantas veces lo llevaron a la gloria, en la noche ante Corinthians le jugaron una mala pasada al Xeneize. Pese a los dos penales detenidos por Agustín Rossi, los brasileros se impusieron 6-5 en la tanda.

De héroe a villano. Ese fue el resumen del partido de Darío Benedetto. El delantero, que a base de goles importantes se convirtió en uno de los mejores delanteros vistiendo la camiseta de Boca, luego del retiro de Martín Palermo, falló los dos penales que pateó y abandonó el terreno de juego inundado en llanto.

Boca cayó ante Corinthians en una extensa tanda de penales y quedó afuera de la Copa Libertadores

Cuando faltaban diez minutos para que termine el primer tiempo se le otorgó la pena máxima al local, por una infracción similar a la que cometió Marcos Rojo en San Pablo. La suerte allí fue la misma, Pipa se hizo cargo del penal y lo estrelló en el palo. En San Pablo, Rossi se encargó de detener el remate de Guedes.

A pesar del penal desperdiciado e irse cero a cero al vestuario, el ánimo en Boca era puro optimismo, el cual podría haber servido para inclinar la cancha e ir por todo. Así fue. Los de Sebastián Battaglia manejaron los hilos del partido, tuvieron la pelota, pero no lograron lastimar. Allí estuvo la cuestión. Un juego sobre todo lineal no le permitía romper la barrera defensiva que presentó Corinthians.

Con un Sebastián Villa y Exequiel Zeballos erráticos en los últimos metros, el Xeneize no causó daño en el arco de Cássio. En consecuencia, el equipo de Vítor Pereira cumplió su cometido. Esperar ordenado en el bloque defensivo e intentar apelar a algún contrataque que finalmente no se dio. Pese a no hacer daño en el arco de Rossi, el Timão cumplió su idea en los 90’ y llevó la llave a los doce pasos.

La pena máxima estuvo a favor de los brasileros en esta ocasión. Pese a que Rossi haya atajado dos penales en la serie, sus compañeros hicieron lo propio Boca tuvo la serie en los pies de Benedetto, que ya arrastraba un enojo y una presión por el anteriormente errado durante los 90' reglamentarios.

Toda esa bronca y angustia se reunió en la pelota que voló por arriba del travesaño. Increíblemente, el ex Arsenal de Sarandí pateó un penal que nadie imaginaría. Así, los brasileros aprovecharon el envión anímico y metieron los penales que restaban y se quedaron con la serie.

"Boca, ¿y hasta cuando Boca?", esa pregunta irónica hizo Mariano Closs, el reconocido relator de la Copa Libertadores, en la última consagración del Xeneize en 2007 ante el Gremio de Brasil. En aquel entonces, el equipo azul y oro venía con una seguidilla de antecedentes triunfadores a nivel internacional y parecía ser una máquina que no se iba a detener. Pero fue hasta allí. Ya son 15 años que el conjunto de la Ribera no acaricia dicho certamen, que tantas ansias genera.

Desde el 2007, Boca no pudo ser campeón (no participó en las ediciones 2010, 2011 y 2017). Estuvo en las puertas en 2012, ante el rival de anoche, y en 2018 frente a River en la recordada definición en Madrid. Luego alternó pasajes a octavos, cuartos y semifinales, pero en consecuencia alejado de gritar campeón.

Eliminado de la Libertadores y clasificado a la edición 2023, en el horizonte de Xeneize aparecen el Torneo de la Liga Profesional y la Copa Argentina. Serían una especie de premio consuelo, ya que no será suficiente para cubrir ese hueco difícil de tapar hace un tiempo en el ámbito continental. Así el sueño copero del fanático de Boca tendrá que esperar hasta el año que viene.

