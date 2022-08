El reconocido médico especialista en obesidad y nutrición, Alberto Cormillot, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se defendió por las críticas que recibió por sus últimas declaraciones. "Hay discriminación a las personas con sobrepeso", manifestó. También señaló que "todo lo que tiene que ver con el exceso de peso es tratado de una manera distinta".

Juani Fernández Juvé (JFJ): ¿Qué podés aclarar sobre los dichos que tuviste?

Se hizo un recorte de lo que dije. Lo que seguía a eso no tenía que ver con una cuestión de género. Si tanta gente se irritó, es posible que me haya explicado mal. Lo que hago en el video es relatar una situación, pero eso no quiere decir que la comparta.

Creo que fui el primero o uno de los primeros en hablar de la discriminación en la obesidad. Puse como ejemplo lo que pasa en una oficina y hablé de ponerle la mano a una compañera como algo simbólico. En el gimnasio, en la escuela, en las universidades, en los empleos, en los juicios, en los medios de comunicación y en el humor, todo lo que tiene que ver con el exceso de peso es tratado de una manera distinta.

Hay discriminación a las personas con sobrepeso. Lo que cuento tiene que ver con la cantidad de veces que me lo han comentado y está publicado. Cuando las personas adelgazan, hay una gran cantidad de gente que empezó a tener problemas de pareja, ya sea por celos, porque cambió su vida o le aparecieron situaciones distintas. Por algún lado me debo haber explicado mal, pero sigo pensando que las personas con sobrepeso son discriminadas por eso. Y cuando bajan de peso, son menos discriminadas. No es una idea mía y vengo luchando contra eso.

Aquí lo que hay es una discusión interesante sobre el análisis del discurso, que tiene que ver con recortar un discurso. Si hay alguien que ha luchado contra la discriminación por el sobrepeso es Alberto Cormillot. Y tampoco hay una cuestión de género.

Si voy a la Editorial, con la gente que tengo más confianza, es probable que la salude con un beso o un abrazo. El contacto corporal en Argentina es bastante frecuente. Yo me refería al acercamiento a una persona y lo aclaré. Si la gente lo tomó mal, hubo algo que debí articular de otra manera. Pero el espíritu es que si una persona está con 120 o 130 kilos, despierta en la mayoría de las personas un tipo de vínculo que no lo genera alguien que no tiene 40 o 50 kilos de más. Hay excepciones, como en todo.

Pero la realidad es así, la vengo viendo desde hace 60 años, y la gente discrimina a aquellos que tienen mucho sobrepeso. Lo único que hice fue relatar la realidad. Quizás pareció algo ofensivo y lamento si fue así.

