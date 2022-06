Alberto Cormillot: “Hoy comemos irregularmente, la organización familiar de las comidas desapareció”

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil 101.9 y Net TV), el reconocido médico nutricionista, Alberto Cormillot, remarcó cómo la alimentación es clave para la prolongación de la vida y la capacidad de aprendizaje en las personas. “No se puede cambiar la biología pero sí la conducta frente a ella”, expresó.

¿Por qué la neuroplasticidad es la reina del cambio?

Adelgazar y mantenerse implica hacer un cambio. No se puede cambiar la biología pero sí la conducta frente a ella. Cuando empecé a estudiar medicina sabía que el cerebro no podía generar nuevas neuronas. Ahora se sabe que puede generarlas y así también como nuevas conexiones entre sí. En cada acción que hacemos activamos conexiones neuronales. Aprender algo nuevo crea nuevas conexiones, como lo pudo ser en un momento aprender a usar un teléfono. El cerebro está en condiciones de hacer nuevas conexiones hasta el último momento de su vida. La capacidad de aprendizaje es infinita. Todo depende de la curiosidad de cada uno y que tenga interés por incorporar juicios, conocimiento y decisiones.

Hablaba con un amigo que conoce al papa, quien estaba preocupado porque el Papa no quería operarse la rodilla porque sostenía que lo que un Papa necesita es cerebro y no piernas. Me dijo que muchas veces, al deterioro del cuerpo le seguía el de la mente. Es esencial el estado físico para que la mente funcione, ¿es correcto?

Cuando uno hace actividad física se liberan en el cerebro factores neurotróficos, lo que facilita que el cerebro siga funcionando activamente. La actividad física, aeróbica y de fuerza son conductas que favorecen el funcionamiento cerebral notablemente. Hay una gran cantidad de trabajos científicos que lo demuestran. La actividad física mejora el juicio, la memoria y la toma de decisiones. No quiere decir que si no lo hacés vas a estar mal de la cabeza. No sé si el Papa estará haciendo actividad para fortalecer la parte de arriba pero si ha decidido no operarse debería hacer actividad física con la parte de arriba del cuerpo.

"Calvin y la longevidad: "Hay una baja calidad de nutrición en la Argentina por la pérdida del poder adquisitivo""

¿Qué quiere decir comensalidad y gastroanomia?

Comensalidad es que nadie come un trozo de carne sino que lo cocina con alguna preparación. Tampoco uno come solo, sino que lo hace en una determinada situación. Con quién estoy cuando como y que pasa en ese momento, si estoy cómodo o si discuto. Una luz muy fuerte te lleva a comer rápido y una tenue me hace comer más lento. Si estoy solo no me preparo comida y si estoy con gente que quiero preparar cosas más apetitosas y en mayor cantidad. Me caso y depende de quien tenga más potencia culinaria, que suele ser la mujer, posiblemente va a tener preferencias del tipo de comida que van a hacer y va a captar. En otros casos puede ser al revés o que vayan a una mezcla. Ese es el efecto potente de la comensalidad. La gastroanomia, opuesto a la gastronomía. son las reglas de comer. Refiere al fenómeno de los últimos 30 años: cuando la mujer salió masivamente a trabajar. Hoy comemos irregularmente, la organización familiar de las comidas desapareció. Hay otras cosas que se mantienen aún.

¿Cuál sería la relación entre la longevidad y la alimentación?

Hay varias teorías del envejecimiento. Cada especie tiene una fecha de vencimiento aproximada. El máximo de vida en el mundo es de 117 años, que es distinto a la expectativa de vida, que aquí en promedio es de 78 años para mujeres y un poco menos para los hombres, en promedio, aunque habrá que ver después de la pandemia. Los países nórdicos. Japón, tienen mayor longevidad, Andorra, San Marino, por el poco estrés y mucho cuidado médico, posibilidades de hacer actividad física.

"Cuáles son los beneficios de las legumbres y porqué son claves para la alimentación"

Te hicieron una nota en el New York Post porque a tu hijo de 9 meses lo hacés aprender chino. ¿De qué se trata eso?

Yo quería que alguien le empezara a hablar chino porque se ha visto que a esa edad uno ya puede distinguir idiomas. El chico puede incorporar palabras pero no necesariamente pronunciarlas. En promedio un chico puede incorporar dos o tres palabras . Hay muchos estudios hechos con bilingües y del chino como segundo idioma. Se ha visto que si se los expone desde chicos es más fácil que después lo aprendan de grande. Y la idea del Chino fue porque será el idioma del futuro, el inglés ya es del presente. Doy por sentado que en algún momento aparecerá también el protugues. El chino será un diferencial.

Independientemente del idioma, me hace volver al tema del comienzo, la neuroplasticidad.

Sí, al máximo, y yo lo tengo que aprovechar porque no lo voy a poder acompañar y tengo poco tiempo para dejarle un capital. Un capital es el amor pero otro es el conocimiento, tener una cabeza lo más desarrollada posible.

CB PAR