En diálogo con Modo Fontevecchia, Darío Turovelzky, director de Paramount latinoamérica, analizó su recorrido y habló de cómo su experiencia creativa fue la clave para el éxito de Telefé. Remarcó que es “difícil” producir en Argentina pero la “apuesta” está en el “contenido”. Escuchá el programa por Radio Perfil FM 101.9 o miralo por Net TV.

Hace pocos días, en la tapa de la Revista Noticias, se te caratuló como el verdadero ganador de la TV. ¿Cuál es la fórmula del éxito?

Yo soy la cara visible de un tremendo equipo de profesionales. Lidero un equipo de casi 3 mil personas en el cono sur, sobre todo en Chile y Argentina. Si uno tuviera la fórmula del éxito, no estaríamos acá si no fuera por el inagotable trabajo de mucho tiempo y planificación, de pensar las cosas con 3 escenarios distintos. No sólo de telefé, hoy lidero no solo Telefé en Argentina, sino también Chilevisión en Chile, las plataformas de streaming como Paramount, Pluto TV, los canales de cable, los negocios de eventos y gaming, licencias y merchandising, manejo todas esas líneas y el resultado es una consecuencia de todo el trabajo y la dedicación que uno le pone. Cuando los resultados vienen bien se disfruta, y cuando no, lo bueno es que tenes un equipo que puede sostener eso.

Llegaste a ser el número uno bajo el conglomerado de Paramount Global. Tu carrera la hiciste en el área de contenidos. En Telefé siempre hubo al frente de la empresa una persona del área económica, un administrativo, ahora es alguien de contenidos, la idea de que "el contenido es el rey" ¿puede ser la explicación? Tener al frente a un creativo es toda una definición. La otra era una empresa que no era de contenidos pero Paramount, sí.

Hiciste la pregunta y creo que la respondiste vos mismo. Paramount+ pone por sobre todas las cosas el contenido. Sin dudas es un negocio y necesita rentabilidad. Dentro el contenido es lo que está delante de cámara, lo que está detrás y el propio contenido. Los directores generales en la era anterior de Telefé han sido de otras ramas, yo vengo del área de contenidos, de la programación y la producción. En esta posición también tuve que aprender de otras áreas como de finanzas, recursos humanos, legales. Pero cuando tenes un equipo ejecutivo seniority que es asertivo y ejecuta, mi posición es muy generalista. Esa mirada integral del negocio y la creatividad puede ser ese valor agregado.

"Darío Turovelzky, el verdadero ganador de la tevé"

¿Te hizo mejor director de contenidos haber tenido la experiencia de las otras áreas?

Sí, al 100%. Tener la posibilidad de un gran equipo donde cada uno se encargue de lo suyo y con su expertise, puede dejar de lado lo que le genera más confort y poder introducirse en otras áreas, de eso se trata la vida. Me gusta aprender permanentemente de todos y de cada uno que pueda aportar algo.

Desde lo sociológico ¿qué se puede inferir de los contenidos hacía la política, hacia la cultura? El fenómeno de las telenovelas turcas y el punto de contacto de Turquía con Argentina. Dado que manejás el primer canal de Chile, explícanos qué dice el éxito de Telefé y de cómo programás, de la sociedad argentina, diferente de la del resto de América Latina.

Hay una cuestión con los enlatados turcos y brasileños también. Hoy en día ya no hay fronteras en términos de contenido. Lo que prima es el contenido, el storytelling. Las novelas turcas funcionaron bien en toda latinoamérica. En España, que jamás ha introducido latas que no sean propias en el prime time, hoy sí las tienen. Esto puede ser que en los años 90, cuando Televisa o Caracol distribuían sus novelas, en lugares como Asía, Europa del Este y Turquía, lo más destacable de los turcos es que aprendieron muy bien de los mexicanos, de los argentinos, de los colombianos, brasileños y le aportaron un grado de valor extra, que son presupuestos muy altos, con calidad enorme, y hay una similitud entre latinoamérica y turquía, no solo desde la cuestión política, sino desde lo fisionómico, las caras son reconocibles, los temas que tratan.

"'La televisión abierta sigue evolucionando'"

Nuria Am (NA): ¿Cuál es la dificultad al momento de pensar contenidos con los elementos que tenés y con una previsión del país hacia delante? ¿Es más difícil generar contenido en Argentina que en otros lugares de latinoamérica?

Tenemos una unidad de negocios más grande que es lo que llamamos todos la productora. Se generó en el 2018 cuando compramos una compañía en Brasil, Telefé, en Colombia y el canal en Chile. Con toda esa usina pensamos en producir no solo para nuestras marcas, sino para plataformas como Amazon, Netflix, Telemundo, para quien sea. Argentina tiene mucho talento no solo en el país sino también en el mundo. Eso es un valor agregado y con eso se puede llevar adelante el contenido. Después están las particularidades en cada caso. Es difícil producir en Argentina porque el mercado es volátil pero apostamos al contenido y al talento.

Producen contenido periodístico en el noticiero de Telefé. ¿Puede ser que el éxito es porque no se hayan enrolado en ninguno de los dos extremos de la grieta?

Me gusta hablar de lo que hacemos no lo que hacen otros. El trabajo de Roberto con los noticieros viene siendo excepcional. Noticias es construcción de confianza con la audiencia. Contamos la noticia con la mayor objetividad posible y teniendo opiniones de ambos lados. Simplemente contamos la noticia.

CB PAR