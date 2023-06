Según informó el periodista Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el partido de hoy de Uruguay con Bielsa como técnico oficial es, en alguna medida, una especie de partido testimonial. El seleccionado del país vecino estará jugando contra Nicaragua, y si bien se trata de una selección menor, resultará el primer paso para un trabajo que tiene como objetivo llegar a la próxima Copa del Mundo.

Intentarán lograrlo con un guiño muy interesante, y es que el seleccionado sub-20 acaba de consagrarse campeón en Argentina el último domingo.

Bielsa ya había elaborado la lista de las convocatorias antes del desenlace del mundial juvenil, y había incluido a siete de estos futbolistas. El entrenador argentino siempre se ha nutrido de la sangre joven que representan los jugadores que surgen de las divisiones menores. En este caso con doble logro, formar jugadores y haber sido exitoso en cuanto al resultado.

Jugarán en el Estadio Centenario a partir de las 20, el próximo lunes. Tendrán otro partido amistoso frente a Cuba, pero más allá del rival que está en frente implica empezar a trabajar en un ciclo que puede ser muy importante para el fútbol del continente.

Por otra parte, en la previa del partido, en China, Argentina-Australia habló Lionel Scaloni, sobre las declaraciones de Leo Messi respecto a lo que será de su futuro respecto al próximo mundial.

“Contento de que haya decidido irse a jugar a un club que creo que tiene una ciudad que creo que lo va lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y qué va a ser feliz jugando al fútbol, qué es lo que todos queremos más allá de la liga o el país que se. Creo que es importante que se sienta bien en la ciudad y en el club, y creo que ahí va a tener las condiciones para pasarla bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido” sostuvo el técnico campeón del mundo.

Defendió los dichos del jugador y dijo que “sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y no miente”.

Una declaración sin especular ni hacer futurología sobre Messi, ya que se decidirá con el tiempo y con una sumatoria de factores de manera simultánea.

