Román Iucht, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), comentó que mañana juega la Selección en China, un fenómeno por sí mismo.

Más de 70 mil personas pagaron 1500 dólares para ver a Leo Messi, y lo podrán ver. Esta aclaración se debe a que días antes de que la Selección llegara a tierras asiáticas, algunos participantes fueron estafados.

Les vendieron una entrada por la que pagaron 40 mil dólares para asistir a una cena en la que supuestamente estaría Messi. Pero eso no ocurrió. La policía china logró descubrir esta estafa y devolver el dinero a los afectados, desbaratando así lo que claramente era un negocio enorme para unos pocos.

Lionel Messi titular ante Australia, pero no viaja para el segundo amistoso

Teniendo en cuenta los partidos previos contra Panamá y Curazao, que fueron celebratorios por la obtención de la Copa del Mundo, y pensando también en el futuro más allá de las Eliminatorias, el partido de mañana contra Australia será interesante.

En el último Mundial, Argentina le ganó 2-1, aunque debió haber ganado con mayor claridad. El partido comenzó a marcar la tónica de la Copa del Mundo a partir de los octavos de final, donde la Argentina (salvo contra Croacia) tuvo dificultades en los encuentros y no pudo evitar el sufrimiento. La gran atajada de Dibu Martínez en el último minuto, cuando Australia buscaba el empate, fue la primera clave del arquero argentino.

Es importante tener en cuenta que el contexto y el marco es diferente: Argentina está iniciando un nuevo ciclo pensando en el Mundial de 2026, con algunos nombres que empiezan a pedir pista.

No les gustó nada: en España liquidaron a Alejandro Garnacho por elegir jugar para la Selección Argentina

Si no es mañana, será contra Indonesia cuando podamos ver a Alejandro Garnacho, jugador del Manchester United, hijo de un español y una madre argentina, vistiendo la camiseta del seleccionado nacional.

El posible 11 titular

Más allá del cansancio, la idea de Scaloni y de los jugadores siempre es estar presentes. Dibu Martínez estará en el equipo, Molina jugará en el lateral derecho en lugar de Montiel, que tuvo una lesión en uno de los últimos partidos con el Sevilla. La defensa se completa con la dupla de centrales mundialistas Cuti Romero y Otamendi, junto a Marcos Acuña en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, Rodrigo de Paul estará acompañado por Enzo Fernández. Veremos si Giovani Lo Celso puede jugar y ocupar un lugar, luego de quedar marginado de la cita mundialista a partir de una lesión muscular. Si no puede, Alexis Mac Allister será quien ocupe su lugar.

Lionel Messi titular ante Australia, pero no viaja para el segundo amistoso

Por supuesto jugará Messi, sólo este partido ya que no jugará contra Indonesia para comenzar sus vacaciones.

Habrá un lugar para Di María y, en el transcurso de esta mañana, llegará a Pekín, Julián Álvarez, que hablará con el entrenador Scaloni y decidirán, según su condición física, si juega de titular.

No participó en la final de la Champions, en la que Manchester City salió campeón, pero se anotó como uno de los jugadores de la historia que ha ganado la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa del Mundo y posiblemente agregue la Premier League. Si no juega el ex River, habrá un lugar para Nicolás González.

La revelación de Ruggeri sobre los premios a los jugadores de la Selección: "Ni vienen a cobrar"

Lionel Messi y un futuro incierto

Ayer Lionel Messi habló y se refirió a su futuro inmediato. En poco tiempo, su video tuvo seis millones de reproducciones. “En realidad, creo que este es mi último Mundial. Ahora veré cómo se desarrollan las cosas, pero en principio no creo que llegue”, lanzó el ídolo mundial.

Más de 900 millones de chinos vieron la Copa del Mundo y más de 300 vieron la final, donde Leo Messi se consagró. Por eso, no sorprende que esta declaración del jugador argentino haya corrido como reguero de pólvora.

¿Lionel Messi no juega el próximo Mundial?

Lo cierto es que Messi ya había anunciado desde un primer momento, incluso antes de Catar 2022, que no sería parte de la selección en la próxima Copa del Mundo de 2026.

En este momento, él ha tomado la decisión de ir a jugar al Inter de Miami para quitarse presión. Asegurar que estará en el próximo mundial sería innecesario. Por ahora, comenzará jugando las Eliminatorias y seguramente jugará la Copa América que está a la vuelta de la esquina.

Después, minuto a minuto, día a día, verá cómo siente su cuerpo, cómo encuentra sensaciones en lo cotidiano. Llegará al próximo mundial con 39 años, lo que sería un registro inédito y se transformaría en el primer futbolista en disputar seis mundiales.

