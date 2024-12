Eduardo Menem: "Extraño mucho a mi hermano, lo veo en sueños"

El exsenador y hermano de Carlos Menem recordó al expresidente y aseguró que su hijo “quiere reivindicar la figura de su tío”. “Javier Milei llegó a hablar con Carlos por intermedio de Martín”, agregó.

Eduardo Menem, exsenador y hermano del expresidente Carlos Menem, declaró que su vocación por la política surgió al ver el “calvario” que atravesó su hermano y su familia durante la última dictadura militar: “Al principio de la democracia empecé a luchar activamente para que no volvieran ese tipo de acciones”. Además, calificó a su hijo Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, como un “luchador” que sigue los pasos de su tío. “Carlos y Martín heredaron la vocación de emprendedor de mi padre”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eduardo Menem fue senador nacional (1983-1989, 1998-2001 y 2001-2005). Además, fue presidente de la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución argentina en 1994. Es hermano del fallecido expresidente Carlos Menem y padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué cambió en Argentina y en la política en los últimos 30 años desde que se aprobó la Constitución del 94?

Cambió bastante. La Constitución estableció cambios fundamentales en la estructura del poder y estableció una mayor participación de los ciudadanos al introducir el voto directo del presidente, vicepresidente y los senadores.

También sancionó un nuevo capítulo de derechos de segunda, tercera y cuarta generación porque la ley declarativa de la necesidad de la reforma no permitía tocar los primeros 35 artículos por ser considerados los contenidos pétreos de la Constitución.

Se sancionaron nuevos derechos políticos, el derecho a los partidos políticos, considerados institutos fundamentales de la democracia, o los medios democráticos semidirectos, como la iniciativa o la consulta popular. Además, se incluyó la participación de los ciudadanos en el control del Estado a través de la figura del defensor del Pueblo, que lamentablemente hace 15 años que no se nombra.

Además, se consagraron derechos humanos que están en los principales tratados de derechos humanos internacionales y las garantías para hacerlos cumplir. En el artículo 43, se establece el derecho de habeas corpus, para la libertad ambulatoria, el habeas data, para la protección de los datos personales, y una disposición que hace a la libertad de prensa que es el secreto de las fuentes de información periodística. Se incluyó también una cláusula que ratificó los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, que fue aprobada por la Asamblea.

¿Por qué cree que los Menem en los últimos 50 años han generado tantas personas prominentes en el ejercicio de la actividad pública. ¿Qué hay de filogenético?

Es algo extraño porque a mi padre no le gustaba la política. Siempre nos aconsejaba que no entremos en la política. Carlos fue el primero, marcó el rumbo y después entraron muchos otros. No todos están en el peronismo en el que estoy yo, que es el peronismo sin contaminación del peronismo. En La Rioja hay algunos Menem de otra rama que están con el kirchnerismo e inclusive forman parte del gobierno provincial.

No sé el por qué de esa vocación por la política. Yo entré a la política después de sufrir lo que sufrió el país y lo que sufrió mi familia por las consecuencias de la dictadura militar. Yo estuve cinco años detrás de mi hermano, que estuvo en prisión, y no había si lo iban a hacer desaparecer o no.

“Milei llegó a hablar con Carlos por intermedio de Martín”, contó Eduardo Menem.

Al principio de la democracia empecé a luchar activamente para que no volvieran ese tipo de acciones y así entré a la política partidaria. Yo no tenía vocación política, pero lo que sufrimos en la época de la dictadura me hizo ver que no podía permanecer ajeno frente a lo que hicieron los militares. Por parte de la familia de mi madre si hubo políticos en Siria. Su hermano llegó a ser presidente de la Corte de Justicia.

Cuando Martín lanzó su candidatura a diputado provincial dijo que quería entrar en política porque no le gustaba cómo estaba La Rioja y porque quería reivindicar la figura de su tío Carlos. Cuando surgió Milei, Milei llegó a hablar con Carlos por intermedio de Martín.

¿Qué le aconsejó a Martín cuando le dijo que se quería dedicar a la política?

Yo siempre digo que a mis hijos trate de darles todos los valores que deben tener en la vida y les enseñé que hay que tener arraigo a la tierra en la que nacieron. También les enseñé cómo volar, pero les dije que no les iba a seguir el vuelo.

Él se dedicó a la política y en eso no tuve ninguna influencia. Fue una decisión de él y de un entorno que lo incitó porque le vio condiciones. Martín es un luchador que se hizo sólo y a pulmón en su actividad industrial, y de la misma forma lo hizo en política. Es muy emprendedor y tiene el gen de mi padre que vino de Siria a los 16 años sin saber una palabra de español y pudo darnos una buena situación económica. Esa vocación de emprendedor creo que la heredaron Carlos y Martín.

Podríamos decir que Martín también es heredero de su hermano…

Sí. Cuando mi esposa y yo viajábamos y mis hijos eran chicos se quedaban con Carlos. Martín acompañó a Carlos en un viaje presidencial a Estados Unidos. Carlos visitó a Clinton cuando ya no era presidente y Martín siempre recuerda lo importante que fue para él estar en esas reuniones. Tengo fotos de Martín siguiendo sesiones mías en el Senado, o sea que tenía algo que no se le despertó hasta grande.

Diputados: Martín Menem se perfila para seguir al frente de la Cámara

¿Lo extraña a Carlos?

Muchísimo. Carlos me llevaba 8 años de diferencia y formó parte de mi vida porque somos una familia muy unida. También me tocó seguirlo en todo el calvario que sufrió él y la familia durante el proceso militar. Lo seguí cuando estaba preso en Magdalena y después lo mandaron a Tandil. También lo defendí y pedí que dejaran de confiscar sus bienes. Entré en política para evitar que se repitieran situaciones como esa.

Cuando lo extraña, ¿sueña con él?

Sí. Extraño mucho a mi hermano, lo veo en sueños. Carlos sabía que se venía el golpe del 24 de marzo y muchos le aconsejaron que se fuera, pero él decía que no tenía por qué irse. Lo detuvieron en la residencia del gobernador y la revista Gente publicó que lo habían encontrado huyendo en el aeropuerto, algo que era una mentira colosal. Dos noches antes del golpe soñé que estaba con mi padre en la vereda de la casa paterna y me decía que cuide mucho a Carlos. Vea usted lo que son los sueños.

TV