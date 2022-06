El VAR bajo la lupa: ¿Boca salió perjudicado?

El empate en San Pablo dejó buenas sensaciones en Boca teniendo en cuenta que tiene el partido de vuelta ante su gente en la Bombonera. Lo que no dejó tranquilo al equipo argentino fue la implementación del VAR que nuevamente se prestó a polémicas en contra del Xeneize.

Boca se llevó un buen empate en su visita al Corinthians. Pese a eso lo que encendió las alarmas fue el manejo del VAR durante el encuentro, que desde Boca aseguran que lo perjudicó. En primer lugar, la infracción de Marcos Rojo en el penal otorgado por Tobar el VAR, no llamó al árbitro chileno para revisar la jugada, estando así de acuerdo en primera instancia con el juez. Luego, un segundo presunto penal en contra de Boca por parte de Sandez fue confirmado por el VAR como contacto leve y exageración por parte del jugador brasilero. Hasta ahí todos aciertos.

Boca y Corinthians no se sacaron diferencias en San Pablo

El problema llegó minutos después. La gran polémica del partido se dio por un penal que no se le otorgó a Boca, e incluso una jugada que no se llevó a la revisión mediante el VAR. Lo que recriminaban los protagonistas era una mano de Bruno Méndez, defensor brasileño, luego de un centro que envió Sebastián Villa. En las imágenes se veía claramente una extensión del brazo por parte del defensor, jugada que tranquilamente podía ser llevada al VAR y en consecuencia dictaminar penal en favor de Boca.

El primero en no considerarlo infracción fue Tobar. Sumado a su decisión, el VAR no llamó al árbitro a revisar la jugada justificando que el brazo del jugador estaba en una posición natural y no ampliaba el volumen del cuerpo. Pero hubo un audio que se filtró y generó aún más descontento en el conjunto presidido por Ameal y Riquelme.

Ya sin ese penal otorgado, Boca empezó a hilar más fino en los reclamos y remarcó que hubo dos infracciones en el área del Corinthians que no fueron revisadas. La falta en cuestión fue en contra de Guillermo “Pol” Fernández recibiendo un golpe similar al que se le cobró a Rojo en la infracción del penal para los brasileros.

Así aseguran desde Boca que fueron perjudicados por las autoridades del partido y que el resultado pudo haber sido otro. A pesar de ello, en Boca hay cierta tranquilidad porque se llevó un buen empate de San Pablo y sumado a eso el equipo brasileño sumaría algunas bajas por lesión para la vuelta el próximo martes en la Bombonera.

