Emiliano Cagnaci, ADUBA: "Hay una sociedad dispuesta a defender la educación pública"

En reclamo por el desfinanciamiento universitario, se esperan movilizaciones en todas las plazas del país en la tarde del miércoles 2 de octubre. Emiliano Cagnaci afirmó que el modelo de universidad actual está “en peligro” y convocó a los diputados a votar a favor de la educación en caso de que el presidente Javier Milei vete la ley de presupuesto universitario, como lo confirmaron desde el Gobierno. “Hay un ahogamiento del presupuesto en términos generales”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Cagnaci es el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y es docente en la facultad de Ciencias Médicas y en el CBC.

El líder de la Juventud Libertaria comentó que el Gobierno aumentó las partidas de gastos y que la marcha es política. Pero no sólo se está discutiendo la oferta del 6,8% de aumento en la paritaria, sino que la marcha plantea algo mucho mayor.

Comparto que no se trata sólo de la cuestión salarial. A los que estamos en los gremios, nos toca levantar la voz por nuestros salarios y, además, como dice nuestro rector, porque hay un ataque sistemático hacia la universidad pública que se ve en todos los sentidos.

Hay un ahogamiento del presupuesto en términos generales que se expresa en los salarios, pero también en la investigación, en la extensión y en la salud universitaria. La UBA tiene 6 hospitales universitarios, y uno emblema como el Hospital de Clínicas, o el Hospital Rojo. Ambos son de referencia nacional, y seguramente entre alguno de nosotros hayan sido derivados al Hospital de Clínicas por una segunda opinión o para empezar un tratamiento. Eso también es lo que está en juego.

La semana pasada, en medio de este conflicto que comenzó a principios de año, hicimos un abrazo simbólico desde el gremio ABUBA y el ACUBA (Asociación del Personal No docente de la UBA), en conjunto con las autoridades y los docentes, los no docentes, y FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) del hospital. Ahí, el director nos contó que el hospital está funcionando a un 50%. Esto se traduce en un diagnóstico o tratamiento tardío y en operaciones que no llegan.

Me parece que hay un poco de idea de país que algunos creen que tenemos, que plantean sociólogos como Daniel Schteingart, que se juega de fondo entre estas dos Argentinas. Hay sectores con intereses particulares sobre el país que tratan de imponer ideas sobre qué es lo que somos. Después, está el resto de la sociedad, que somos los que creemos en la educación pública, creemos en la salud pública, creemos que este modelo de universidad, que es hija de la reforma del 18 y de la gratuidad universitaria del 49, es el modelo que nos dio 5 premios Nobel y el que sale en los ranking internacionales.

Eso es lo que hoy está en peligro, al igual que el 23 de abril. Por eso, convocamos nuevamente a la sociedad a que salgamos a mostrarle al Gobierno, y a los diputados y diputadas, que voten a favor de la educación, como ya lo hicieron. Les pedimos a los diputados que no tengan miedo de cambiar su voto, y les vamos a mostrar que hay una sociedad dispuesta a defender la educación pública, que no es ni más ni menos que el futuro del país.

El Gobierno no lo dice abiertamente, porque no pone la discusión, sino que hace trascendidos a propósito para no difundir realmente el modelo de universidad que tiene la Argentina. Creo que eso es lo que está en peligro y es lo que el Gobierno empieza a intentar demostrar sin decirlo realmente.

