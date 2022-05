Habla el abogado de las víctimas: "Patricelli sabía lo que estaba haciendo"

El abogado Rubén Fernández que defiende a las víctimas de Roberto Patricelli, el empresario que provocó un accidente automovilístico en el que murieron dos personas y hubo varios heridos, habló en Modo Fontevecchia y dijo que Patricelli era una persona que “sabía lo qué hacía” y que habría que acusarlo por “homicidio calificado por aplicación de dolo eventual”. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Cómo están las víctimas y el proceso judicial?

El proceso judicial está procesado como homicidio simple por aplicación de dolo eventual. Hay un embargo por 300 millones de pesos. Se declaró incompetente la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora pasó al fuero de Instrucción de la Justicia Nacional. La carátula es provisoria en esta etapa. Faltan muchas pruebas, como la pericia accidentológica y el análisis de las cámaras de seguridad. Lo que llama la atención es la multiplicidad de víctimas.

La maniobra que realiza el empresario es desaprensiva. En principio, este tipo de maniobras son culposas pero hay una cuestión en la Argentina y es que se maneja mal, se violan sistemáticamente las reglas de tránsito. En mi experiencia, yo tuve el primer caso de dolo agravado. Tiene que haber una sanción ejemplar para que este proceso judicial sirva para prevenir eventuales siniestros viales de esta naturaleza. Hoy es Patricelli, pero mañana será otra persona.

¿Cuál es la diferencia entre homicidio culposo y dolo agravado?

El homicidio simple es la figura base del código penal de acuerdo al artículo 79 del Código Penal, establece de 8 a 25 años de prisión por matar a otro. El dolo eventual significa que se desvaloriza la vida sin importar las consecuencias, por ejemplo, si yo voy a realizar una maniobra de destreza y no me importa que, a través de esa maniobra mate gente, aunque no lo quisiera, eso sería dolo eventual. El dolo agravado ocurre cuando uno es desaprensivo en la destreza, es decir, tengo destreza y puedo sortear el obstáculo de generar un daño mayor.

Nos daría un ejemplo en el que en un accidente de tránsito una persona mata a otra, si va, por ejemplo, dentro de la velocidad permitida, ¿el homicidio es simple? y si la velocidad está por arriba de la permitida, ¿pasa a dolo eventual? ¿Cuándo pasa a ser dolo agravado?

Tiene el homicidio simple, el homicidio culposo simple y el homicidio culposo agravado. Un homicidio simple es, por ejemplo, la atropellé en la mitad de la avenida porque estaba cruzando un peatón, quise pasar un coche, no tuve intención, no disminuí la velocidad y la maté por negligencia. No tengo intención de matar pero, por negligencia, la mato. En un homicidio culposo, la pena es menor, 5 años de prisión como máximo. En el caso del homicidio simple es cuando tengo un dolo directo de matar a alguien: pienso en matar y ejecuto mi plan. Es a propósito.

En accidentes vehiculares, el homicidio simple es cuando tengo una negligencia en el arte de conducir, violo un semáforo en rojo y atropello a un peatón. El homicidio culposo agravado es cuando yo hago una maniobra desaprensiva.



¿Pasar un semáforo en rojo no es desaprensivo?

Sí, pero una cosa es violar un semáforo en rojo y otra es violar una multiplicidad de semáforos. Es un concurso de faltas y como consecuencia de eso mato una persona. Si empiezo a conducir a 150 km/h esa maniobra es agravada, es desaprensiva y entramos en el homicidio culposo agravado.

¿En este carátula a Patricelli?

No, en este caso es homicidio simple.

¿Cuál es la carátula que debería ser en este caso?

Acá se prueba con Patricelli el caso de dolo eventual. Porque Patricelli sabía lo que estaba haciendo. El porcentaje de alcoholemia no era tan alto porque era 1 miligramo mayor a lo permitido y no es determinante para la mecánica secuencial que él generó. Entiendo que debe ser juzgado por homicidio simple por aplicación de dolo eventual en concurso por lesiones gravísimas, graves y leves, porque es un concurso de conductas las que tuvo. En mi opinión habría que acusarlo por homicidio calificado por aplicación de dolo eventual. Eso serían penas mínimas de 8 años y una máxima de 25. Lo que cambia es la mínima. En este caso, el homicidio simple es de 8 años y no permite la excarcelación.

¿Es el abogado de la familia venezolana que falleció o de qué otra víctima?

Yo estoy por las víctimas no fatales. Por las dos jóvenes que iban en el Ford K, que sobrevivieron de milagro, ya que fueron los primeros en ser impactados.

¿Qué hizo entonces Patricelli? ¿No había perdido su capacidad de consciencia?

Él se negó a declarar porque, según su abogado, él no se acuerda nada. Eso introduce un síndrome confusional. No descartemos que en el habitáculo trasero estaba la hija de Patricelli. Hay una cuestión doblemente desaprensivas por estar conduciendo con su hija atrás. No le importó lo qué iba a pasar.

