Video: la reacción del taxista tras atropellar a las tres estudiantes francesas en Palermo

Mientras la justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga si el taxista, de 74 años, que atropelló a tres estudiantes francesas el pasado sábado estaba en condiciones de conducir el auto en el que trabajaba ya que habría sufrido un ACV, un video de la reacción del hombre segundos después del accidente se viralizó.

En las perturbadoras imágenes se observa el breve diálogo que tiene una mujer que parece haber presenciado el accidente con el hombre que le pregunta qué había sucedido.

"Ay mamá", dice una joven llorando. "¿A donde está?", pregunta el taxista. "Ay dios", sigue la mujer que parece haber presenciado el accidente. "¿Que pasó? Contame qué pasó", insiste el hombre.

"Atropellaste", le cuenta la chica. "¿En serio me decís", dice el taxista que se agarra la cabeza. "Atropellaste a mucha gente", le reiteran. "No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", explica.

La reacción del taxista.

La Justicia investiga si el taxista podía conducir

El fiscal porteño Matías de Sanctis no avanzó en imputaciones pero comenzó a darle a la investigación una orientación que permita determinar si hubo alguna conducta reprochable por parte del chófer del taxi, de 74 años, que continúa internado en el Hospital Rivadavia, tras un posible infarto agudo de miocardio.

En la causa en la que se investiga el hecho, el fiscal solicitó una batería de medidas de pruebas con el objetivo de establecer si el conductor del taxi cometió un "homicidio por imprudencia" o si no tuvo forma de evitar lo que finalmente ocurrió por sufrir un síncope fortuito, como señalaron las primeras versiones.

En la Fiscalía aguardan aún los informes médicos sobre la salud del taxista pero, mientras tanto, ya fue solicitada su historia clínica para saber si había padecido algún episodio similar y si debía tomar alguna medicación que no estuviera tomando o que le hubiera podido causar el episodio que generó que perdiera el conocimiento.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), sin embargo, aclararon que estas primeras medidas tienen que ver con darle un enfoque a la investigación, pero que también podría estarse ante un caso en el que el conductor, en buenas condiciones de salud, sufrió un síncope del cual no tuvo ninguna advertencia por lo cual no habría conducta reprochable.

Lwana Margaux Adrianne Bichet, de 25 años, la joven francesas que falleció atropellada.

Cómo está la salud de las jóvenes francesas

Las tres jóvenes fueron internadas inmediatamente en el Hospital Fernández. Lwana Margaux Adrianne Bichet, de 25 años, falleció al día siguiente por una fractura de cráneo tras el choque. Sufrió un hematoma cerebral subdural y murió en el quirófano.

Asimismo, el director del hospital, Ignacio Previgliano, contó a la agencia Tëlam que Clemence Rameau y Anne-Lise Duma (ambas de 23 años) permanecen internadas y en condición "estable".

Previgliano precisó que "Clemence está en emergentología, está muy bien y lucida, y Anne, que está en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), está estable, pero requiere continuar con cuidados críticos".

El funcionario señaló que van a continuar internadas en el hospital y que "aguardan la llegada de familiares de las jóvenes", como así también de la familia de la joven fallecida, según pudo averiguar Télam.

"Anne-Lise tiene un traumatismo de cráneo leve y unas fracturas de cráneo que no le generan daño cerebral, pero tiene un golpe en el polo temporal derecho y una fractura de pelvis estabilizadas. Está bien y va a seguir en terapia intensiva pero esta muy estable", sostuvo.

Sobre Clemence, indicó que pudo conversar con ella y que ya sabe que su amiga falleció y "esta muy consternada". Al respecto añadió que, Anne-Lise no fue informada de la muerte de Bichet porque "no está en condiciones".

Clemence Rameau "está muy bien y lucida".

Quiénes son las tres estudiantes francesas atropelladas

Las tres chicas estaban en la Ciudad de Buenos Aires de intercambio. La joven que falleció estaba desde hacía más de tres meses en la territorio porteño. Según sus redes sociales, fue profesional de gestión de marca en Procter & Gamble y, además, fue pasante en la consultora Boston Consulting Group (BCG).

Las chicas se habrían conocida al realizar un posgrado en Administración en la ESCP Business School en París, hace unos cuatro años. Según consignó el diario Clarín, Rameau integró el equipo de fútbol femenino de esa escuela, mientras que Bichet, la joven fallecida, fue porrista.

Anne-Lise Dumas aún permanece en Unidad de Terapia Intensiva.

Clemence ya había estudiado estado de intercambio en Madrid al cursar materias de Administración en la Universidad Carlos III. Las tres han hecho trabajos comunitarios. Por ejemplo, Bichet realizó una campaña para crear un centro de capacitación automotriz en una escuela en Bolivia. Además, en la pandemia, también se movió para recolectar alimentos y productos de higiene para personas sin hogar.

Cómo fue el accidente

Las mujeres fueron atropelladas pasado el mediodía del sábado por un taxi, cuyo conductor perdió el control del vehículo al sufrir una descompensación en el barrio porteño de Palermo.

En el incidente, que sucedió a pocos metros de la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, cerca del Jardín Botánico porteño, estuvieron implicados otros dos automóviles, y cinco personas fueron embestidas por un taxi Volkswagen Voyage.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14A encontraron al chofer tendido en el suelo, quien fue llevado de urgencia al hospital Rivadavia, donde se informó que podría haber sufrido un ACV.

Otros dos autos, un Fiat Palio y un Nissan March, presentaban daños en sus laterales, por lo que se presume que el taxista también los embistió.

