Jornada negra para los argentinos en el US Open

Cuatro partidos, cuatro derrotas en el comienzo del último Grand Slam del circuito para los argentinos. Francisco Cerúndolo, Facundo Bagnis, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska se despidieron del certamen en Estados Unidos de manera temprana. La agenda albiceleste continúa en la segunda jornada con la presencia de Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Federico Delbonis y Federico Coria.

Lejos en el tiempo queda aquella consagración de Juan Martín del Potro en el US Open en 2009. Un torneo brillante de la torre de Tandil lo puso en los ojos de todos luego de lograr semejante hazaña. Siendo un caso aparte dejando un tanto de lado esa conjetura de que en el tenis van de la mano para tener una carrera éxitos son el talento y el sustento económico. En el caso de Argentina el primero es inminente, pero luego compararse con jugadores que se preparan en el exterior con mayores herramientas y facilidades esto los expone en los máximos certámenes. Ese fue el andar de las raquetas albicelestes en el comienzo del certamen en Nueva York, pese al buen nivel presentado terminó sin alcanzar.

Ben Stiller entrenó a Diego Schwartzman en el US Open

El primero en despedirse del último Grand Slam de la temporada fue el tenista sensación para Argentina, Francisco Cerúndolo (27°). El bonaerense que venía de caer en primera ronda en Cincinnati tuvo la misma suerte en el duelo ante Andy Murray (51°) que le tiró toda la experiencia encima. El británico pasó de ronda tras llevarse el duelo 7-5, 6-3 y 6-3 en casi tres horas de partido. Fue un comienzo auspicioso para Cerúndolo, pero luego de algunos errores no forzados (cometió 50 en todo el partido), el ex nro. 1° sacó provecho de los nervios del argentino para manejar el partido a su merced.

Facundo Bagnis (105°) presentó un nivel de tenis abismal. En un verdadero partidazo frente a Sebastian Korda (52°), se llevó el cruce por 5-7, 7-6 (3), 7-5 y 6-1 en 3h21m. El norteamericano jugó con el impulso de todos los presentes en el Billie Jean King para bajarle el martillo a Bagnis en el último set. Así Korda le cerró la persiana al encuentro luego de que Bagnis comenzará a acusar alguna dolencia física que no le permitió mantener el ritmo. Tomás Etcheverry (89°) arrancó el duelo ante el francés, Hugo Grenier (119°) llevándose el primer set por 6-4. Luego su andar no fue el mismo y el galo pisó el acelerador para salir triunfador del duelo con un global de 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

Por último, en el cuadro femenino aparecía la figura de Nadia Podoroska (212°). La “Peque” no pudo tener el debut soñado en el US Open tras caer en manos de la serbia Anna Schmiedlova (115°) por 6-3 y 6-2. La rosarina llegaba a Estados Unidos con el afán de continuar con sus grandes rendimientos como sucedió en el W60 de San Bartolomé de Tirajana donde cosechó cuatro triunfos al hilo, su mejor marca desde que retornó al circuito luego de su lesión. No le alcanzó entonces a Podoroska para igualar su mejor performance en un Grand Slam, obtenida en el Roland Garros 2020 logrando cuatro victorias consecutivas.

Serena y Venus Williams competirán juntas en el US Open

Para torcer el rumbo de la recorrida argentina e intentar superar el primer filtro, la segunda jornada del certamen en el cemento estadounidense tiene tres partidos importantes. A las 13:00 un duelo que promete y mucho: Sebastián Báez (37°) se ve cara a cara con el tenista sensación, Carlos Alcaraz (4°). Media hora más tarde arrancan su travesía Federico Delbonis (134°) y Federico Coria (78°) ante John Isner (48°) y Tallon Griekspoor (46°) respectivamente. Por último, para cerrar la jornada 21:30 el Peque Schwartzman (16°) define su futuro ante el local Jack Sock (107°).

Párrafo aparte hay que hacer para Serena Williams (605°) que ganó en su debut en el torneo haciendo que su retiro tenga que seguir esperando. La ganadora de 23 títulos de Grand Slam anunció en la previa del US Open que el corriente certamen será su última participación como profesional. El “Last Dance” de la norteamericana de 41 años arrancó de la mejor manera: venció a la montenegrina Danka Kovinic (80ª) por 6-3 y 6-3 en 1h40m sacando a relucir por momentos a la mejor Serena en un Atrhur Ashe repleto. Luego para sacarle el jugo a su presencia en el US Open jugará en dobles junto con su hermana Venus, dupla que consiguió nada menos que 24 títulos, de los cuales 12 son de Grand Slam.

JL PAR