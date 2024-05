José Natanson: "Una cosa es pelearse con Lali Espósito, otra con España"

El periodista José Natanson sostuvo que Javier Milei viene de “dos dispositivos básicos del capitalismo contemporáneo”, que son las finanzas y los sets de televisión. “Uno no puede manejar la relación bilateral con España como maneja el diálogo con el panelista de Intratables”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Natanson es periodista, politólogo y escritor argentino. Estudió y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Políticas. Anteriormente fue redactor del periódico Página 12 entre 1997 y 2005. Por su parte, se desempeñó como consultor de las Naciones Unidas. Además, escribió artículos, reportajes periodísticos para diversos medios de la Argentina y ensayos de revistas académicas. A su vez, es el director de la versión local de Le Monde Diplomatique.

¿Qué dimensión le das al conflicto diplomático que se produjo con España?

Milei nos tiene acostumbrados a la construcción permanente de enemigos, es su forma de entender, no sólo la política, sino el mundo. Habría que ver si en su vida en el sector privado no era una de esas personas que empezaba un trabajo y a los dos años se estaba peleando con el jefe o con los compañeros, uno podría pensar que son rasgos del Presidente.

Una cosa es pelearse con Lali Espósito y otra muy distinta es pelearse con España, que es el primer socio cultural de la Argentina y el tercero o el cuarto desde el punto de vista comercial. Al mismo tiempo, vimos que Milei ha demostrado que es capaz de bajarse de estos conflictos. Me acuerdo que hace un tiempo hablamos de la provocación con China y el tema de Taiwán, y al rato vimos que la Canciller se bajó de ese conflicto, organizó una gira por China y se reunió con el Canciller.

Uno está acostumbrado a pensar la diplomacia como un arte que tiene mucho que ver con la cautela, con la prudencia, el silencio, donde cada palabra se mide; pero nos tenemos que acostumbrar a que Milei haga esto de una manera muy distinta a la que lo hacían los otros presidentes.

¿Está bien acostumbrarse a eso?

No, yo creo que está mal. Acostumbrarse a cómo lo hace creo que está bien para entender las formas, pero creo que la manera en la que lo hace es mala. Este tipo de peleas le producen a la Argentina muchos perjuicios y en el largo plazo impide la construcción de relaciones ricas con otros países.

Tenemos que dejar de pensar a Milei con las anteojeras ideológicas, como dirían los cientistas sociales. Hay que mirar a Milei con anteojeras distintas a las que estamos acostumbrados a mirar a otros presidentes.

Hoy abrimos la apertura de este programa con el mismo tema. Analizamos el hecho de que en Argentina nos acostumbramos al estilo de Milei, pero fuera de nuestro país no se han acostumbrado a eso, siguen exigiendo normas con las anteojeras que vos marcas, que son las aceptadas dentro del juego de las relaciones internacionales.

Absolutamente. Milei viene de dos dispositivos básicos del capitalismo contemporáneo, que son las finanzas y los sets de televisión. Son los lugares en los que se formó y se hizo famoso. A veces da la impresión de que quiere aplicar las cosas que él aprendió en esos dos lugares al resto de los órdenes de la vida.

Por supuesto que no funciona así, uno no puede manejar la relación bilateral con España como maneja el diálogo con el panelista de Intratables. No creo que lo vaya a hacer de otra manera, creo que sí puede dejar hacer a sus funcionarios para que reconstruyan lo que él rompe o para que hagan política donde él no quiere porque no tiene ganas, lo considera inútil o simplemente no sabe hacerlo.

Me parece que hay un juego doble, él hace y después van las estructuras clásicas de la política argentina y rehacen. Ahora, en el medio se pierde tiempo, recursos, inversiones y relaciones personales. El costo de que Milei construya un enemigo cada semana peleando con líderes extranjeros no es bueno.

La referencia internacional de Milei no es un líder de otro país, así como Alfonsín se miraba en los espejos de Felipe González y Menem en los espejos de Bush, Milei se mide en el espejo de Elon Musk. Entonces, tal vez esto le da una cierta soltura o liviandad para decidir este tipo de cosas y tomar este tipo de decisiones.

Milei nos ha puesto a parir

Cambiando rotundamente de tema, una noticia que conmueve al mundo es el accidente y la muerte del presidente de Irán. En estos casos uno siempre sospecha que puede no haber sido un accidente, en cualquier caso es bastante sintomático. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en Irán?

Por lo que vengo viendo y por lo que se ha filtrado de algunos medios iraníes, daría la impresión de que fue un accidente. Si así fue, el Régimen Iraní tiene mecanismos de sucesión muy previstos. Los sectores conservadores ultranacionalistas, que son los que están en el gobierno hoy en Irán, tienen formas de sucesión previstas.

Ahora, si no fue un accidente se abre un nuevo capítulo en la inestabilidad del mundo. Los iraníes están seguros de que fue un accidente, seguramente procesarán la sucesión de manera institucional.

En cualquiera de los casos transmite algo extraño. Que un país que pretende ser una potencia agresora, que compite con Israel y manda miles de misiles a ese país, no pueda controlar la seguridad del helicóptero en el que viaja su presidente, es una anomalía…

Sí, la zona por la que andaba el Presidente era una región muy ventosa y compleja de pilotar. Uno se imagina que al presidente de Estados Unidos no se le puede caer el helicóptero. Uno también diría que los accidentes ocurren. Por eso, yo sería cauteloso en el sentido de esperar el comunicado oficial del gobierno de Irán respecto de si fue un accidente o si fue un atentado. Si hubo un atentado, es posible que haya sido provocado por una fuerza extranjera como por un sector interno. Es muy difícil acercarse a la información de adentro de Irán porque está muy controlada por el Gobierno.

