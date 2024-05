No habrá Pacto de Mayo en Córdoba y ahora la duda es si habrá acto en el Cabildo

El Pacto de Mayo no se firmará el próximo sábado 25 en Córdoba y la incógnita ahora es conocer si habrá un acto partidario del presidente Javier Milei en el Cabildo de la capital cordobesa.

“El Presidente ya había dicho no tener mucha confianza de que le fueran a aprobar las leyes. Pero quiso darle una oportunidad a la política y proponer un Pacto de Mayo”, explicó anoche el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Las leyes todavía no fueron aprobadas. Por ende, está claro que no podemos ir a un pacto. No quiere decir que no vaya a pasar nunca”, agregó en diálogo con el periodista José del Río de La Nación +.

Francos había deslizado el viernes la posibilidad de que el acto se realice el 20 de junio en Rosario.

“El presidente planteó 25 de mayo en Córdoba, pero tenemos el 20 de junio en Rosario, en el Monumento a la Bandera”, sugirió el funcionario.

“También tiene un efecto simbólico importante porque la bandera en definitiva es lo que nos une a todos los argentinos. Si uno quiere buscar efectos simbólicos dentro de nuestras fechas patrias para un acuerdo de estas características, enseguida lo encontrás”, argumentó en declaraciones al canal porteño.

¿Acto en el Cabildo?

Desde la semana pasada circuló una versión en la Casa Rosada de que Milei podría realizar un gran acto de Córdoba “con la ciudadanía” y excluir a toda la ´casta política´, informó la agencia Noticias Argentinas (NA).

El escenario se trasladaría desde el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales, sede principal del Poder Judicial y lugar elegido en principio para firmar el pacto, hasta el Cabildo de la ciudad de Córdoba.

Hasta ahora no hubo ningún pedido oficial al municipio capitalino del edificio, aunque la decisión definitiva aún no fue tomada y se espera que se conozca en las próximas horas.