Casi descartado el Pacto de Mayo, Mieli insistiría con un acto pero no hay consenso en LLA

A esta altura del mes, el Pacto de Mayo a firmarse en Córdoba está absolutamente caído y ahora la duda es si habrá un acto de La Libertad Avanza con Javier Milei como único orador en el Cabildo de la capital provincial y sin dirigentes políticos ni representantes de otros sectores sociales y de la producción. Existe un marcado enfrentamiento por la realización de este acto en el centro de la ciudad de Córdoba y hay dos bandos claros: por un lado, se encuentran los duros, es decir Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia. Con ellos abrevan algunos integrantes de la llamada mesa chica, como Santiago Caputo.



Del otro lado, aparecen los dialoguistas que tienen como principal referente al ministro del Interior Guillermo Francos, quien se opone a la realización de una manifestación de esa naturaleza. El titular de la cartera política considera que Milei podría destratar a los senadores por no haber firmado el dictamen favorable a la ley Bases y de ahí a la ofensa se está a un solo paso.



En su entorno dijeron que “es un riesgo que se haga el acto porque si va mucha gente Javier se entusiasmará y es posible que se pase de la raya”. Y aseveraron: “No nos podemos extralimitar ni hacer críticas que puedan ofender porque estamos en un momento de fuerte tensión y hay que hacer equilibrio en forma constante para asegurar la gobernabilidad”. Sin embargo, los hermanos Milei insisten con la concentración callejera, lo cual, según sus cálculos, les permitirá medir el respaldo de la sociedad cordobesa a la gestión del gobierno nacional.

Con los sondeos como guía

Como es de suponer, esta jugada se basa en la lectura y el análisis que se hacen de las encuestas que a diario reciben el jefe del Estado y la Secretaria General de la Presidencia. Si bien el acto no está confirmado, quedó claro que no se realizaría en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I sino en el Cabildo, frente a la Plaza San Martín, que depende de la Municipalidad, pero hasta ayer a la tarde no había ningún pedido de ese edificio por parte de La Libertad Avanza para un acto político.

Con todo, esta manifestación política para apoyar las políticas presidenciales se resolverá en las próximas horas. Milei y su hermana se encuentran en España y regresan dentro de pocas horas. Es posible que el lunes por la tarde/noche o a más tardar el martes se resuelva la situación. Sin embargo, el gobierno de Martín Llaryora sigue preparando la logística y todo lo necesario para el acto, que eventualmente tendría como escenario la sede del Poder Judicial de la Provincia.



De todas formas, los funcionarios locales no tienen demasiada información y se limitan a esperar, aunque las escasas noticias que reciben no son buenas. Es que Milei volvió a desafiar a Llaryora, ya que mantuvo, una vez más, un encuentro gastronómico –esta vez fue una cena- con senador Luis Juez, a quien Llaryora considera el único rival de fuste que puede incomodar al peronismo en las elecciones legislativas de 2025, como en las de gobernador en 2027. En la Libertad Avanza cuentan que Milei se acercó a Juez por recomendación del expresidente Mauricio Macri, quien le ponderó la estructura del Frente Cívico, que le puede ser muy útil a Milei en un acto electoral provincial.



Milei no confía en Llaryora y literalmente lo acusa de haber trabajado en contra del proyecto de ley Bases, según refieren algunas fuentes libertarias. “Esa es la verdadera razón por la cual lo tildó de ‘traidor’ al gobernador de Córdoba” hace ya un par de meses, repiten algunas voces de la Casa Rosada. Sin embargo, en las últimas semanas el gobernador se ha convertido en un férreo defensor del esquema de la ley que pide el gobierno y se muestra partidario de este proyecto en cada foro donde le toca opinar o pronunciar algún mensaje. La relación institucional es correcta y el vínculo del ministro Francos con el ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, es cordial. Sin embargo, cuando la pelota le llega al titular de La Libertad Avanza, nunca llega un “buen centro” para el cordobés.

Como sea, faltan horas para que se descorra el telón, el oficialismo salde su interna y se determine si Córdoba tendrá o no acto. El Pacto de Mayo empieza a asomar como un recuerdo para el Gobierno cordobés. Como lo dijeron Francos y el propio Milei ya sugirieron que si no es en mayo, puede ser en junio, en Rosario, o en julio, en Tucumán. No estaría de más poner una fichita en el casillero asignado a la provincia norteña.

La gestión, otro dolor de cabeza para el cordobesismo

Mientras la Casa Rosada evidencia cierta frialdad con las autoridades provinciales, la gestión de Martín Llaryora suma inconvenientes con la gestión, en un tema que enoja a la gente: supuestos hechos de corrupción. Hace unos días fue la compra de carne sospechada de pago con sobreprecios –en el área de la ministra de Desarrollo Urbano Liliana Montero– y ahora, la adquisición de 400 automóviles para la Guardia Urbana y la Policía provincial, operación que depende del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien negó la maniobra.

Una de las firmas que ganó esa subasta electróni, Autocity, emitió un comunicado en el que negó en forma rotunda cualquier tipo de irregularidad. Parte del PJ de Capital ve a Quinteros como una molestia porque entiende que el funcionario tiene aspiraciones políticas. No pasa lo mismo con Montero, quien hace unos años llegó a la función pública de la mano de la senadora Alejandra Vigo, figura central en el PJ de la ciudad de Córdoba. El cordobesismo que pregona el gobernador viene con problemas: algunas situaciones que quedaron bajo la lupa como las mencionadas y la elección de Río Cuarto, donde el peronismo cordobesista no logró lista de unidad.