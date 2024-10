Juan Carlos Juárez, veedor: "Las elecciones de Uruguay mostraron una madurez que Argentina no tiene"

Tras la victoria en primera vuelta del Frente Amplio en las elecciones presidenciales uruguayas, el abogado Juan Carlos Juárez destacó que el partido liderado por Yamandú Orsi “esperaba una mejor elección en Montevideo”. “Si se unen todos contra el Frente Amplio, tienen chances de ganar”, advirtió, anticipando la segunda vuelta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Juan Carlos Juárez es abogado, especialista en Seguridad Social y uno de los veedores internacionales de las elecciones en Uruguay.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cuál fue su experiencia como veedor en las elecciones? ¿Qué pudo ver de lo que pasó en Uruguay el día de ayer, con el triunfo del Frente Amplio, pero con un balotaje el mes que viene?

La verdad es que fue una muy buena experiencia la que tuvimos con el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata. Vemos claramente cómo se moviliza la ciudadanía uruguaya a expresar su idea de gobierno y de país. Hubo un número de participación muy alto, cercano al 90% de todos los electores.

Hubo mucha tranquilidad y fue muy fácil el desarrollo del comicio en general. Además, hubo mucho respeto entre los militantes de los distintos partidos, mucha actividad en la calle y muchos puestos de distribución de boletas. Una elección que marcó, por decisión del pueblo uruguayo, que haya una segunda vuelta, y donde claramente el Frente Amplio triunfó en primera vuelta con un 44%, seguido por el candidato del Partido Blanco, con un 27%, y tercero, con 16%, el Partido Colorado.

Ahora las coaliciones se reagruparán con vistas al 24 de noviembre. También hubo un plebiscito muy importante con dos reformas constitucionales, una vinculada a materia penal sobre la posibilidad de que se autoricen los allanamientos nocturnos. La otra, una reforma provisional que dejaba atrás la ley que había aprobado el gobierno de Lacalle Pou y, además, retrocedía en el sistema de los fondos de administración de jubilación y pensión privados. Ninguno de los plebiscitos tuvo el 50% que se requiere para ser aprobada la modificación, por lo tanto quedó sin efecto.

AG: A partir de estos números, ¿ se viene un final más abierto que nunca para el balotaje?

Sí, es un final muy reñido. Es que, si uno tomara los números tal cual se dieron en la elección, aparecería la coalición del Partido Blanco con el Partido Colorado, más algún otro partido, encabezando el resultado electoral. Pero la realidad es que también tienen que sintetizar esos votos para la segunda vuelta.

Imagino que el Frente Amplio esperaba una mejor elección en Montevideo, y me parece que había una mística muy importante en ambos sectores. Hay una cuestión que hay que tener muy en claro: en Uruguay tienen un modelo de nación, lo que se discute es el modelo de gobierno. No se corren muy lejos del eje que tienen como nación frente al resto del mundo y a sus propios compatriotas. Por esto mismo, las elecciones de Uruguay mostraron una madurez que Argentina no tiene.

AG: El famoso péndulo del que hablamos aquí en Argentina, ¿no?

Exactamente. Es lo que lo hace tan cambiante, sobre todo en materia de relaciones internacionales.

Claudio Mardones (CM): Ya está planteado ahora el pulso que arranca para la pelea por el balotaje. En el escenario del Frente Amplio, teniendo en cuenta que es la oposición al presidente Lacalle Pou, ¿cuáles son las chances que usted ve de que se pueda construir una polarización mucho más fuerte que le permita al Frente Amplio tratar de jugar alguna pieza desequilibrante con estos números tan estrechos?

En el votante que tuvo el Partido Colorado, con un candidato muy sui generis, me parece que, por el lado del Partido Blanco le va a costar la fidelización de ese voto total.

CM: ¿Esos votos van directamente para el Frente Amplio?

No todos, pero creo que tienen una porción, porque básicamente son jóvenes los que han ido al voto por el Partido Colorado. Siempre a los oficialismos, frente a esa instancia, le cuesta más retener el voto joven. Me parece que ahí tendría una posibilidad, y creo que van a salir a buscar a aquellos que no han votado ayer.

Hay que ver si se sostiene también el caudal de votantes, casi el 90% votó, lo cual, más allá de lo fuerte que es la obligación de ir a votar, es un número muy alto. Entre los votos anulados blancos observados e impugnados hay un número mayor a 200.000. Hay que ver qué pasa con esto, y creo que se va a dar ahí un debate importante. El candidato que gane no se va a despegar mucho del otro, va a ser una elección de final abierto.

