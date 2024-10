Juan Carlos Schmid: "La UTA nos tiene acostumbrados a vacilaciones"

Juan Carlos Schmid aseguró que, si bien los paros no tienen el mismo significado que hace algunos años, siguen siendo una expresión de los trabajadores, porque “ponen en evidencia el descontento de quienes dependen de un ingreso y no se ven contemplados en las políticas económicas o en las conductas empresarias”. Además, el dirigente de la CGT afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) que el festejo del Gobierno por la situación de la macroeconomía no condice con la situación de la economía real: “La gente no llega a fin de mes y la pobreza sigue aumentando”.

Juan Carlos Schmid es titular del sindicato de Dragado y Balizamiento e integrante de la Confederación General del Trabajo, de la que fue anteriormente secretario general.

Según la opinión de Patricia Bullrich, los paros ya no tienen la relevancia que tenían en el pasado. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Naturalmente, la medida de fuerza data del siglo anterior y no tiene el mismo significado profundo que tenía antes de que irrumpiera la innovación tecnológica. Aun así, sigue siendo una expresión de los trabajadores que pone en evidencia el descontento social y de quienes dependen de un ingreso y no se ven contemplados en las políticas económicas o en las conductas empresarias. Mientras esta tensión siga existiendo, la huelga va a seguir teniendo una gran cuota de razón.

¿Qué implica un paro de transporte en el que los colectivos se separaran de los trenes y los subtes?

Nosotros hemos conformado una mesa nacional del transporte porque hay varios temas puntuales a tratar. Uno de los más importantes es el tema de Ganancias, que es una batalla dura que tuvo el transporte a lo largo de los últimos doce años. Yo tengo la tranquilidad de haberle hecho paros a De La Rúa, a Cristina, Macri y a Alberto Fernández por la misma razón. Hay que recordar que el actual presidente votó a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias. Está claro que Javier Milei no dice siempre la verdad y las verdades a medias no son verdades. Cuando él hace afirmaciones en los pocos reportajes que da, que además son sesgados, se muestra como una revelación de la verdad, pero ha macaneado mucho entre lo que dice y lo que hace.

Así como los paros no producen el mismo efecto, ¿podríamos decir que la verdad tampoco tiene la misma importancia que antes?

Ayer leí un artículo en Perfil que hablaba del ser digital, que es un ser que no tiene rostro, ni lengua, pero tiene una cuenta en redes sociales. Me parece que para discutir la verdad hay que volver atrás porque hay principios y valores que son inamovibles en cualquier civilización.

Paro de colectivos: qué líneas no prestarán servicio este jueves 31 de octubre

¿Qué cree que va a pasar con el paro de colectivos de mañana?

La Unión Tranviarios Automotor estuvo en la Mesa Nacional del Transporte. En un principio, había dicho que iban a adherir a la medida y luego comenzaron a tener las vacilaciones a las que nos tienen acostumbrados. Cuando estuve al frente de la CGT y se anunció un paro que terminó siendo parcial, porque los grandes medios no me acompañaron, y la UTA fue el primer gremio que tomó la decisión de no adherir a esta medida que era por la reforma jubilatoria. La propia base del gremio tendrá que tener su propia interpretación sobre las idas y vueltas que tiene la conducción del sindicato. Los que estamos afuera somos de palo.

Alejandro Gomel: ¿Puede haber un quiebre en la CGT en un futuro cercano?

Hay una multiplicación de conflictos. Creo que debería haber una reunión del Consejo Directivo para poner en relieve cuáles son las interpretaciones del momento en el que vivimos con conflictos en AFIP, en el sector estatal, la caída del ingreso en los sectores industriales, la desocupación, la falta de inversiones. En el Gobierno hay un júbilo por el orden macroeconómico que no representa a la economía real. Lo que vemos es que la plata no alcanza para llegar a fin de mes y la pobreza sigue aumentando. Hay que tener una reacción en función de esas dos realidades.

¿Falta una reacción de la CGT para ponerse al frente de estos conflictos?

Nosotros tenemos el problema de la esencialidad y los intentos de recorte a los derechos de protesta que nos golpean en la línea de flotación. Tanto en el área portuaria, como en el área marítima, los paros no son salvajes. Uno no puede interrumpir el proceso de descarga de distintos elementos. Hay una autorregulación que hacen los sindicatos. El efecto inmediato que se ve, por ejemplo, en los subterráneos, en los aeropuertos y en el transporte urbano de pasajeros, muestra una parte de la medida de fuerza, pero también hay pérdidas millonarias importantes cuando no entran los barcos, no hay operación de carga y descarga y no se puede operar con normalidad en los hidrocarburos.

La UTA y el Gobierno apuestan hoy a destrabar el paro de colectivos del jueves

Claudio Mardones: ¿Cree que es posible una instancia de negociación con Santiago Caputo para encontrar una salida a los problemas de los sindicatos con las propuestas del Gobierno?

El diálogo y la negociación forman parte del ejercicio sindical. No es que uno se levanta enojado y se le ocurre llamar a un paro. Este razonamiento es para explicárselo a quienes nos piden que hagamos paro todos los días y también para los que ignoran todos los procedimientos que hay que realizar previo a las medidas de fuerza. En la mesa de negociación tiene que haber una agenda consensuada porque sino el temario lo impone el ejecutivo y no lo que nosotros necesitamos. El tema de la esencialidad y de la limitación es central, es algo que tiene que estar despejado, porque no es cierto que todos los días llamamos a paro.

ADP FM