Andrés Gilio, director de Opina Argentina: "La situación económica siempre predice las tendencias políticas de la población"

Si observamos las encuestas de opinión, en los últimos días parece haber subido la imagen del Gobierno. Por el lado de la oposición, Axel Kicillof y Cristina Kirchner son los dirigentes con mejor imagen positiva, y a pesar de la feroz interna, “la pelea entre ellos no está instalada en el electorado peronista”, aclaró Andrés Gilios. Del mismo modo, el director de la consultora Opina Argentina remarcó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), que las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel no son percibidas por la mayor parte de la sociedad: “Es una discusión de nicho”.

Andres Gilios es director de la consultora Opina Argentina, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.

¿Cómo evolucionó la imagen del presidente en los últimos días?

El Gobierno se caracterizó por tener una imagen muy estable desde que asumió en diciembre del año pasado hasta el mes de agosto y septiembre, en el que tuvo una baja de entre 5 y 6 puntos. Lo que estamos viendo es que en octubre recuperó gran parte de eso que había perdido y mantiene el apoyo de los que lo votaron en segunda vuelta.

Lo que entiendo es que tiene la capacidad de recrear una expectativa en la sociedad, algo que explica su triunfo en las elecciones. De todas maneras, ante algunas situaciones coyunturales en la economía, hay sectores de la población que pueden plantear una mirada crítica. Lo que pasó en el último mes es que hay un sector de la población que empezó a notar una leve mejora en sus ingresos y el problema de la inflación pareciera ser que se está controlando.

¿El tema de la inflación es más importante para la gente que el problema con las jubilaciones y los despedidos?

En Argentina y en el mundo la economía es un explicador de las expresiones políticas de la sociedad. Eso no significa que eso proyecte la mirada sobre los otros temas. Respecto al problema de las universidades y las jubilaciones, el Gobierno no tenía un apoyo mayoritario, pero eso no quita que la gente haga una evaluación general y, en ese sentido, los temas económicos son un marco que determina la evaluación de la sociedad respecto a los gobiernos.

Claudio Mardones: ¿La imagen positiva del Gobierno es explicada por el propio mérito del oficialismo o influye la situación de Juntos por el Cambio?

Lo que veo es que La Libertad Avanza está logrando un apoyo muy claro de los que antes votaban al PRO. De alguna manera, Javier Milei interpeló bien a esos sectores. Por un lado, construyó una agenda de un cambio radical. De hecho, cuando Mauricio Macri habla de las ideas de Milei, dice que son las mismas que él tenía, sólo que están ejecutadas con mayor firmeza y determinación. Milei se está quedando con el electorado de Juntos por el Cambio, y cuando tiene algún sector que lo critica no es precisamente de exvotantes de Juntos por el Cambio, sino de sus propios votantes en primera vuelta.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la imagen de la oposición?

En el peronismo, las figuras políticas con mayor apoyo son Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Los candidatos del peronismo centrista no están con una imagen muy alta a nivel federal. El único que puede llegar a destacarse es Martín Llaryora aunque está un escalón por debajo de Kicillof y Cristina. Por otro lado, la pelea entre Cristina y Kicillof no está instalada dentro del electorado peronista. Si bien se perciben algunos comentarios, no es un tema central que esté en la agenda. Hicimos una encuesta y menos de un tercio de los entrevistados percibían diferencia entre ellos.

¿Hay alguna figura que tenga buena imagen por fuera de Javier Milei en el oficialismo?

La única figura que tiene un conocimiento similar al de Javier Milei es Victoria Villarruel. El resto está unos escalones por debajo en cuanto al nivel de conocimiento. De todas maneras, la buena imagen de los dirigentes de La Libertad Avanza depende de estar alineados al proyecto político del Presidente.

Es interesante esto que marcás porque la vicepresidenta por momentos se despega del proyecto político del Presidente.

Lo que sucede es que la mayoría de la sociedad no percibe ese ruido. Es más una discusión de nicho, tal como sucede con la de Axel y Cristina.

